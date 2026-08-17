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    ASEP exige a distribuidoras eléctricas respuestas más rápidas ante fallas y reclamos de usuarios

    Naturgy y ENSA presentaron avances de sus planes para atender problemas por altos consumos, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la factura eléctrica.

    Martha Vanessa Concepción
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    ASEP exige a distribuidoras eléctricas respuestas más rápidas ante fallas y reclamos de usuarios

    Las empresas distribuidoras de electricidad en Panamá deberán acelerar las medidas destinadas a corregir deficiencias en la atención a los clientes, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la información que reciben los usuarios en sus facturas.

    La exigencia fue reiterada este lunes por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) durante una reunión de seguimiento con representantes de Naturgy y ENSA, en la que se revisaron los avances de los planes implementados para atender los principales problemas que generan reclamos.

    Entre las medidas que las empresas deben agilizar está la atención de los casos relacionados con altos consumos de energía, así como la reducción del tiempo que transcurre entre la presentación de un reclamo y la respuesta al cliente.

    ASEP exige a distribuidoras eléctricas respuestas más rápidas ante fallas y reclamos de usuarios
    ASEP se reúne con empresas distribuidoras eléctricas.

    Otro de los puntos bajo revisión es la presentación de una factura eléctrica unificada, que sea más clara, legible y amigable para los usuarios.

    La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, señaló que las empresas están en la elaboración de una nueva factura para que sea más sencillo leerla y entenderla con ayuda de colores.

    Destacó que los problemas relacionados con calibración de los medidores. facturación, altos consumos y atención al cliente continúan siendo algunos de los principales motivos de inconformidad entre los usuarios del servicio eléctrico.

    Rodríguez calificó como positiva la reunión de seguimiento, pero dejó claro que el cumplimiento de las medidas no debe quedarse en compromisos sobre el papel.

    “Las acciones deben ser reales y satisfactorias para los clientes”, afirmó Rodríguez, quien destacó que los avances de las distribuidoras deben poder comprobarse y convertirse en soluciones efectivas para los usuarios.

    Naturgy: algunas medidas ya fueron ejecutadas

    Durante el encuentro, Alfredo Barrera, representante de Naturgy, reconoció que la empresa debe cumplir con las disposiciones establecidas por la ASEP.

    Explicó que algunas de las acciones contempladas en el plan de mejora ya fueron ejecutadas, mientras que otras permanecen en proceso de implementación.

    La empresa deberá continuar trabajando en las medidas orientadas a mejorar la atención de los clientes y resolver con mayor rapidez las situaciones que han generado reclamos.

    ASEP exige a distribuidoras eléctricas respuestas más rápidas ante fallas y reclamos de usuarios
    ASEP se reúne con empresas distribuidoras eléctricas.

    ENSA apunta al mantenimiento de luminarias

    Por su parte, Luis Méndez, representante de ENSA, destacó los trabajos que desarrolla la compañía para fortalecer el mantenimiento de las luminarias instaladas en las vías públicas.

    Según explicó, estas labores buscan contribuir a mantener condiciones adecuadas de seguridad para la población.

    El resultado se medirá en los reclamos

    Para la ASEP, la verdadera evaluación de los planes no estará únicamente en las acciones anunciadas por las distribuidoras, sino en los resultados que experimenten los usuarios.

    ASEP exige a distribuidoras eléctricas respuestas más rápidas ante fallas y reclamos de usuarios

    De acuerdo a la institución, el objetivo es que las empresas logren reducir las deficiencias del servicio, mejorar los tiempos de respuesta y elevar la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico.

    Martha Vanessa Concepción

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