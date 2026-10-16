NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Conozca las seis estaciones, el recorrido y los detalles del proyecto de $255.2 millones.

A partir del jueves 15 de octubre comenzó a correr el plazo para construir el teleférico de San Miguelito, un sistema de seis estaciones que conectará varios sectores del distrito con la Línea 2 del Metro de Panamá.

El Metro de Panamá adjudicó a Doppelmayr Panamá Corp. el contrato por $255.2 millones para diseñar, construir y poner en operación el sistema, que tendrá capacidad para movilizar hasta 2,000 pasajeros por hora en cada sentido.

La Prensa presenta un mapa interactivo para conocer el recorrido, las estaciones y los detalles del proyecto de una forma diferente de contar la noticia. Navegue por el mapa y explore la información para descubrir cómo se proyecta este sistema de transporte para San Miguelito.

La tarifa que pagarán los usuarios todavía no ha sido definida. Pero sí se sabe que el recorrido será por seis estaciones, comenzando en Balboa, en el área de Vía España, y llegará hasta Torrijos Carter, el centro del corregimiento de Belisario Frías.

En el trayecto tendrá estaciones en la vía Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra y Valle de Urracá.

La estación de Cincuentenario será el punto de conexión con la Línea 2 del Metro. El proyecto contempla una pasarela peatonal elevada y techada para que los pasajeros puedan pasar de un sistema al otro sin tener que salir a la calle.

El recorrido atraviesa sectores donde la configuración urbana y las condiciones del terreno dificultan la movilidad debido a vías angostas y una alta de densidad de personas.

Samaria, por ejemplo, comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1960 y con el tiempo se convirtió en un sector de calles y veredas estrechas, pendientes pronunciadas y zonas de difícil acceso para el transporte convencional.

El sistema permitirá que las cabinas se desplacen por encima de estas zonas, conectando los distintos sectores sin depender de la red vial para completar el recorrido.

Qué se construirá en cada estación

Balboa será la terminal sur, en la intersección de Vía España y la avenida Cincuentenario. Tendrá conexión con la zona paga de MiBus y con la pasarela peatonal existente sobre Vía España.

Cincuentenario será uno de los principales nodos del sistema. Además de la conexión con la Línea 2, concentrará el centro de control, oficinas, áreas de atención al usuario y las instalaciones para guardar, mantener y lavar las cabinas. También tendrá 2,400 metros cuadrados destinados a locales comerciales.

Samaria estará frente a la Escuela República de Corea. La estación tendrá espacios para buses y taxis y un paso peatonal elevado frente a la escuela.

Mano de Piedra tendrá un circuito vial para que los buses de MiBus puedan hacer retorno sin interferir con el tráfico general. También contará con espacios para buses y taxis y deberá restituirse la cancha deportiva si las obras afectan ese espacio.

Valle de Urracá estará en la esquina de Juan Meloni y C-27, en un área de viviendas y comercios con un fuerte desnivel. Para construirla será necesario levantar un muro de contención y modificar la configuración de la calle Juan Meloni para facilitar la circulación de los buses hacia Torrijos Carter.

Torrijos Carter será la terminal norte. Estará dentro del Complejo Deportivo Torrijos Carter, frente a la Subestación de Policía, y tendrá conexión con las zonas pagas de buses existentes.