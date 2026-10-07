Así será el teleférico que atravesará San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para quienes viven en San Miguelito, entender el alcance del proyecto permite saber cómo podría cambiar su recorrido diario hacia el trabajo. Son cerca de 300 mil habitantes que estarían usando el servicio.

El teleférico que atravesará San Miguelito ya tiene contrato adjudicado y refrendado. Ahora falta la orden de proceder para que arranque una obra que deberá estar construida en un plazo de tres años.

El Metro de Panamá adjudicó a Doppelmayr Panamá Corp. el contrato por $255.2 millones para diseñar, construir y poner en operación el sistema, que tendrá seis estaciones y capacidad para movilizar 2,000 pasajeros por hora en cada sentido. Por ahora se desconoce la tarifa que pagarían los usuarios.

La obra incluye la construcción de las seis estaciones, la instalación del sistema electromecánico y el montaje de cabinas, las obras civiles y de adecuación vial, la conexión con la Línea 2 del Metro, las pruebas y puesta en marcha del sistema, así como su mantenimiento, tal como se desprende del pliego de condiciones de la licitación.

¿Cuándo estaría listo?

Los 38 meses de ejecución no corresponden exclusivamente a la construcción.

El contrato establece 30 meses para ejecutar las obras y realizar las pruebas operativas. Después habrá seis meses para atender los asuntos pendientes que queden identificados y, finalmente, dos meses para la liquidación del contrato.

Por tanto, el plazo contractual completo es de 38 meses, pero eso no significa que el sistema comenzará a transportar pasajeros exactamente al finalizar ese periodo. El punto de partida será la orden de proceder, por lo que la fecha de operación dependerá de cuándo se emita esa orden y de cómo avance la obra.

El proyecto en cifras.

¿Por dónde pasará?

El recorrido tendrá seis estaciones, de acuerdo a la información compartida por Metro de Panamá y el pliego de condiciones.

El recorrido partirá de Balboa, en el área de Vía España, llegará a Cincuentenario, donde se conectará con la Línea 2 del Metro, y desde allí se adentrará en San Miguelito por Samaria, Mano de Piedra y Valle de Urracá, hasta llegar al sector de Torrijos Carter.

La idea es que el teleférico no funcione como un sistema aislado, sino conectado con otros medios de transporte.

La conexión con la Línea 2

Uno de los puntos más importantes para los usuarios estará en la estación Cincuentenario. Allí se construirá una pasarela peatonal elevada y techada que permitirá conectar directamente el teleférico con la estación Cincuentenario de la Línea 2 del Metro de Panamá.

Esto permitirá que un pasajero pueda pasar de un sistema al otro sin tener que salir a la calle para hacer la conexión.

La estación también tendrá instalaciones para almacenar, mantener y lavar las cabinas, además del centro de control del teleférico y centros de atención al usuario.

¿Qué pasa en cada estación?

Balboa será la terminal sur y estará ubicada en la intersección de la Vía España y la avenida Cincuentenario. Tendrá conexión con la zona paga de MiBus y con la pasarela peatonal existente sobre la Vía España.

La estación de Cincuentenario será uno de los principales nodos del sistema porque, además de conectar con la Línea 2, concentrará buena parte de las operaciones del teleférico. Tendrá el garaje de las cabinas, centro de control, oficinas y áreas de atención al usuario.

También se reservarán 2,400 metros cuadrados para locales comerciales, que serían explotados por Metro de Panamá.

La estación de Samaria estará frente a la Escuela República de Corea, sobre la calle circunvalación. Por las condiciones del terreno, será necesario estabilizar taludes. También tendría bahías para buses y taxis y se supone que un paso peatonal elevado frente a la escuela.

Samaria es uno de los puntos que mejor explica por qué el proyecto apuesta por un sistema de transporte aéreo.

El sector, como centro habitacional, surgió a finales de la década de 1960 como una invasión, y su crecimiento posterior fue configurando una trama urbana irregular, con calles y veredas estrechas, pendientes pronunciadas y zonas de difícil acceso para el transporte convencional.

En la parada de Mano de Piedra, uno de los cambios importantes será la construcción de un circuito vial para que los buses de MiBus puedan hacer retorno sin interferir con el tráfico general.

La estación también tendrá espacios para buses y taxis y deberá restituir la cancha deportiva si las obras afectan ese espacio.

En Valle de Urracá, el reto es el terreno. La estación estará en la esquina de Juan Meloni y C-27, en una zona de viviendas y comercios marcada por un fuerte desnivel. Para construirla será necesario levantar un muro de contención que separará la estación de las residencias cercanas.

La obra también cambiará la configuración de la calle Juan Meloni para facilitar la parada de los buses que irán hacia Torrijos Carter, sin afectar los accesos a las viviendas. Habrá además espacio para taxis y pasos peatonales.

Torrijos Carter Será la terminal norte del teleférico y estará dentro del Complejo Deportivo Torrijos Carter, frente a la Subestación de Policía.

A diferencia de las otras estaciones, funcionará en un solo nivel, sin mezanine, lo que facilitará el acceso desde la calle y las labores de mantenimiento. La estación también se conectará con las zonas pagas de buses existentes.

San Miguelito tiene unos 280,777 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Su superficie es de 49.9 km², con una densidad de 5,629.6 habitantes por kilómetro cuadrado.