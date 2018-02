Tras ataque pirata, barco de bandera panameña se encuentra a salvo

El buque de bandera panameña Marine Express, con sus 22 tripulantes y la carga del navío, se encuentran "a salvo", luego de que el barco fuera objeto de un ataque pirata, confirmó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Este hecho ocurrió el 1 de febrero pasado, cuando el barco dejó de emitir la posición de navegación a través del equipo de LRIT y navegaba por aguas del Golfo de Guinea.

"En estos momentos, el capitán y la tripulación navegan hacia Singapur. Nos complace saber que la tripulación [de la India] se encuentra a salvo y que prontamente podrán reencontrarse con sus familiares”, informó Anglo Eastern, compañía operadora del buque, a través de las redes sociales.

We are delighted to report that the MT Marine Express, which was hijacked by pirates on Feb 1, is now back under the command of the captain & crew since ~04:00 SG time today. All crew members are reported to be safe & well & the cargo intact. We thank you all for your well wishes