Banco Europeo de Inversiones establece en Panamá su sede regional para América Central y México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La oficina, que comenzó a operar en octubre de 2026, atenderá a seis países y facilitará el desarrollo de proyectos de inversión en energía, infraestructura, movilidad sostenible, agua e innovación.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), brazo financiero de la Unión Europea (UE), estableció en Panamá su nueva representación regional para América Central y México, desde donde coordinará proyectos de inversión y fortalecerá la cooperación financiera con seis países de la región.

La oficina, que inició operaciones en octubre de 2026, fue presentada oficialmente este jueves 5 de noviembre, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España. Desde Panamá, el BEI atenderá a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.

La elección del país como sede regional responde a su conectividad, su posición como centro logístico y comercial y su relación histórica con el organismo financiero europeo, que ha destinado más de 1,100 millones de dólares en financiamiento a Panamá, incluidos 500 millones de dólares para la ampliación del Canal.

“La elección de Panamá como sede de la representación regional del BEI se sustenta en su conectividad y en su consolidada alianza con el Banco”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante la presentación, en la que también participó la presidenta del organismo, Nadia Calviño.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. EFE/Quique García

El canciller explicó que la nueva representación permitirá estrechar la cooperación con los gobiernos, las entidades financieras y las empresas para impulsar proyectos relacionados con energía, movilidad sostenible, agua, saneamiento e innovación.

Impulso a las inversiones regionales

La apertura de esta sede coincide con una nueva etapa de financiamiento del BEI en América Central y México. Desde septiembre de 2025, la entidad ha firmado acuerdos de financiación en Costa Rica, Panamá y México, mientras prepara nuevas operaciones en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Entre las principales iniciativas figura un programa de aproximadamente 1,000 millones de euros para fortalecer la integración eléctrica centroamericana, anunciado durante la Cumbre CELAC-UE de noviembre de 2025. La representación en Panamá contribuirá a acelerar los proyectos pendientes en Honduras y Guatemala.

“El Banco Europeo de Inversiones, como brazo financiero de la UE, ya es un socio clave en la región. Hemos financiado infraestructuras estratégicas como el Canal de Panamá, apoyado inversiones en agua y salud y contribuido al empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas y de las mujeres”, destacó Calviño.

La presidenta del BEI añadió que la nueva oficina permitirá fortalecer las relaciones entre Europa y América Central y México, así como facilitar inversiones con impacto en las empresas y la población.

“Nuestra nueva oficina regional en Panamá reforzará los vínculos entre nuestras dos regiones y contribuirá a generar beneficios tangibles para millones de personas y empresas de América Central y México”, sostuvo.

La representación trabajará junto con instituciones públicas, empresas, entidades financieras y organismos internacionales para identificar, preparar y ejecutar proyectos estratégicos, en el marco de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

Panamá se consolida así como centro de operaciones regionales del BEI, organismo cuyos accionistas son los 27 Estados miembros de la UE y que en 2025 firmó 100,000 millones de euros en nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos.