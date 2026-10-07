Banco Mundial proyecta que Panamá crecerá más de 4% hasta 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá mantendrá el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (BID) por encima del 4%, superando el promedio de 2.2% que tendrá el resto de la región, de acuerdo con un informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe.

El documento registra que Panamá terminó 2025 con un crecimiento de 4.4%; para 2026 se estima que será de 4.2%, mientras que para 2027 y 2028 se proyecta un crecimiento de 4.1%.

El reporte del Banco Mundial ubica a Panamá dentro del grupo de naciones que han respaldado su dinamismo en decisiones de política duraderas sobre sus fundamentos macroeconómicos.

Sobre ese punto, el Banco Mundial indica que los países que han tomado decisiones de política sólidas y duraderas están obteniendo mejores resultados: mayor crecimiento, más inversión y una mayor confianza de los mercados.

Un aspecto que destaca el informe es que la informalidad laboral generalizada, los déficits de capital humano y las vulnerabilidades climáticas, como El Niño siguen obstaculizando la reducción de la pobreza y limitando la demanda privada.

La economía panameña experimentó un crecimiento de 5.5% en el PIB en el primer semestre de 2026, impulsada por una mayor actividad del comercio, el Canal de Panamá, el sector logístico y algunas actividades de exportación entre otras, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por otro lado, el Banco Mundial enfatiza el potencial que tiene la inteligencia artificial para el desarrollo económico de los países, con herramientas específicas, sencillas y de bajo costo que resuelven problemas locales concretos.