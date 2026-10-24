NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El banco financiará diez iniciativas ambientales y sociales, con prioridad en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé. Las organizaciones podrán presentar o ajustar sus propuestas hasta el 18 de noviembre.

El Banco Nacional de Panamá (Banconal) dio a conocer que duplicó de $60,000 a $120,000 los recursos de su convocatoria Fondos Sostenibles 2026, para financiar proyectos ambientales y sociales que contribuyan a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

La ampliación extraordinaria −denominada “Comunidades que Renacen”− permitirá aumentar de seis a diez la cantidad de proyectos beneficiados, con cinco iniciativas en la categoría ambiental y cinco en la social. Las propuestas deberán dirigirse a comunidades de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, provincias priorizadas por los daños ocasionados por el fuerte sismo.

En cada categoría se otorgarán cinco premios: $20,000 para el primer lugar, $15,000 para el segundo, $12,000 para el tercero, $8,000 para el cuarto y $5,000 para el quinto. De esta manera, el banco distribuirá los $120,000 entre las diez iniciativas seleccionadas.

La convocatoria mantiene su alcance nacional, por lo que podrán participar organizaciones de todo el país, siempre que sus proyectos beneficien a comunidades de las cuatro provincias priorizadas. Podrán postular organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, clubes cívicos y organizaciones de base comunitaria.

Las propuestas deberán contar con al menos un aliado estratégico institucional que formalice su compromiso y contemplar la participación del Voluntariado Somos Uno de Banconal durante la ejecución. Las organizaciones también deberán actualizar la ficha técnica de sus proyectos, con presupuestos, actividades, metas e indicadores para los cinco niveles de financiamiento.

Quienes ya hayan presentado propuestas podrán ajustarlas y volver a postular mediante el formulario oficial. En esos casos, se tomará en cuenta únicamente la última versión recibida dentro del plazo establecido.

El banco extendió la fecha límite para presentar proyectos hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026. Los fondos son no reembolsables y forman parte de una iniciativa que busca apoyar proyectos de desarrollo sostenible con impacto social y ambiental.