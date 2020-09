Banqueros pierden lucha contra lavado de dinero

ANÁLISIS

Acabamos de echar un vistazo más de cerca a la batalla global contra el lavado de dinero, y es profundamente preocupante: los bancos y sus reguladores no están ni cerca de restringir el flujo de billones de dólares de fondos ilícitos.

Tanto la industria financiera como las autoridades tienen la culpa. Sin un esfuerzo político urgente y concertado, los delincuentes, desde narcotraficantes y terroristas hasta traficantes de personas, mantendrán la ventaja.

En una investigación de un año realizada por BuzzFeed y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los reporteros analizaron más de 2,100 informes de actividades sospechosas, que los prestamistas presentan a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) cuando detectan posible lavado de dinero y otros malos comportamientos.

Si bien el número de informes revisados por los periodistas eclipsa cualquier acceso previo a estos documentos confidenciales, todavía son solo una pequeña fracción, el 0,02%, de los aproximadamente 12 millones que probablemente se presentaron durante el período en cuestión, desde 2011 hasta 2017. Además, la muestra no es representativa de la actividad bancaria en general. Algunos registros provienen de la investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia con las elecciones presidenciales de 2016. Casi la mitad de los informes provino de Deutsche Bank AG.

Aun así, las sumas y los patrones de fallas son asombrosos. Este pequeño número de informes solo señaló $2 billones en flujos de fondos, $1.3 billones de Deutsche Bank, que pueden haberse derivado de actividades delictivas. Y los archivos de FinCEN son solo la punta del iceberg, según Transparencia International.

El Reino Unido, hogar de más de 600 empresas señaladas en los informes, parece ser el mayor centro de flujos de dinero dudosos, con Estados Unidos en segundo lugar. Gran Bretaña claramente no ha hecho lo suficiente para endurecer las leyes contra los lavadores de dinero. Una gran red de habilitadores, desde abogados a contadores y banqueros, ayuda a aceitar las ruedas de las finanzas ilícitas a través de Londres.

Los bancos, por su parte, son demasiado lentos, si no completamente negligentes, en la presentación de informes. Más de una quinta parte de los documentos incluidos en las presentaciones se referían a sujetos cuyas direcciones desconocían los bancos, incluidas empresas con las que los prestamistas ya tenían relaciones comerciales.

Los informes, que deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la detección de una posible actividad delictiva, a veces se presentaron años después. Según el informe de BuzzFeed/ICIJ, ese fue supuestamente el caso con JPMorgan Chase & Co., que procesó los pagos de Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente Donald Trump, después de que renunció a la campaña de 2016 en medio de acusaciones de lavado de dinero. HSBC Holdings Plc siguió moviendo dinero para un fondo de inversión que ya estaba bajo investigación por acusaciones de que era una pirámide, según el informe.

De manera alarmante, los bancos a menudo confían en las búsquedas en Internet para averiguar quiénes son sus clientes y solo presentan informes de sospechosos después de que se publican noticias o investigaciones formales. En el conjunto de informes revisados por los reporteros, el tiempo promedio de presentación desde que comenzó la actividad sospechosa fue de 166 días. Imagine hasta dónde habrían ido esos fondos en medio año.

Los informes revisados pertenecen a un período en que muchos bancos ya estaban siendo investigados y castigados por no cumplir con la regulación sobre lavado de dinero. Pero los miles de millones de dólares en multas impuestas no han cambiado mucho el comportamiento.

Contar con un garrote legal más grande con el cual golpear a los banqueros errantes y otros facilitadores ayudaría. También lo haría un replanteamiento de cómo los formuladores de política abordan el lavado de dinero. Las fuerzas policiales y los reguladores nacionales no solo tienen dificultades para cooperar a través de las fronteras; incluso dentro de algunas agencias delictivas, varias unidades no siempre comparten información.

Tom Kirchmaier, investigador policial y delictivo de London School of Economics, sugiere una solución de tres pasos. Para empezar, las presentaciones de informes deben estar estandarizadas. Se presenta demasiada información en narrativas que son imposibles de analizar. FinCEN tiene unos 270 empleados y recibe hasta 2 millones de informes cada año. “Todavía estamos atrapados en el siglo XIX”, dice el expolicía suizo de lavado de dinero Daniel Thelesklaf sobre los esfuerzos en papel de su país.

En segundo lugar, Kirchmaier pide mucho más intercambio de datos entre los reguladores y los ejecutores. En Europa, más de 50 autoridades supervisan el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Comisión Europea propondrá un supervisor a nivel de la UE el próximo año. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo.

Por último, Kirchmaier dice que los humanos deben ser eliminados del proceso en la medida de lo posible. Las agencias de delitos deberían poder automatizar la detección de riesgos e informar a los bancos, proporcionándoles una evaluación del riesgo asociado con un cliente en particular, por ejemplo. Y los prestamistas deberían poder detener las transacciones a las entidades señaladas sin tanta intervención humana.

Una mejora radical en la lucha contra el lavado de dinero puede no ser posible de la noche a la mañana, pero, como he escrito antes, el sistema no funciona. A medida que la velocidad de los pagos se acelere y las monedas virtuales proliferen, los delincuentes encontrarán nuevas formas de mover dinero. Los bancos y sus supervisores, colectivamente, necesitan hacerlo mucho, mucho mejor.