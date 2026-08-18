Café con La Prensa: los retos de la movilidad urbana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nicolás Brea Kavasila, director general de la ATTT; Manuel Rodríguez Porcel, coordinador regional de Transporte del BID; y Enrique Muñoz, director de Sector Público de Mastercard, analizarán los retos y oportunidades de la movilidad urbana en Panamá.

La movilidad urbana es el eje de la nueva edición de Café con La Prensa, este martes, titulado Ciudades en Movimiento: innovación y sostenibilidad en la movilidad urbana, un espacio que reúne a representantes del sector público, organismos internacionales y la empresa privada para analizar los desafíos que enfrenta Panamá en materia de transporte y desplazamiento urbano.

El encuentro cuenta con la participación de Nicolás Brea Kavasila, director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT); Manuel Rodríguez Porcel, coordinador regional de Transporte para Panamá, Costa Rica, Haití y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Enrique Muñoz, director de Sector Público de Mastercard.

Durante el conversatorio se abordarán temas relacionados con la planificación del transporte, seguridad vial, sostenibilidad, innovación tecnológica y modernización de los sistemas de pago, aspectos que inciden en la forma en que los ciudadanos se movilizan por las ciudades.

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea Kavasila, destacó que el principal desafío de Panamá es avanzar hacia una movilidad más sostenible mediante un mayor uso del transporte público.

“Si nosotros logramos utilizar con mayor cantidad el transporte masivo, logramos sacar de circulación los vehículos y recuperamos una movilidad eficiente”, afirmó.

Como parte de la radiografía presentada sobre la movilidad urbana, Brea destacó que el sistema de transporte público moviliza actualmente alrededor de 13 millones de abordajes mensuales, con un promedio de 434 mil validaciones diarias y cerca de 489 mil abordajes en días hábiles.

También señaló que los intercambiadores de Nuevo Tocumen y Villa Zaíta movilizan unos 10 mil pasajeros, como parte de la apuesta por un sistema multimodal que conecte MiBus con otros servicios de transporte.

Además, indicó que Panamá cuenta con 1.7 millones de vehículos registrados, de los cuales 16,283 son eléctricos, mientras que unos 160 mil vehículos se desplazan diariamente entre Panamá Oeste y la capital, reflejando la presión que enfrenta la infraestructura vial del país.

Brea señaló que el cambio requiere una transformación cultural en los ciudadanos y planteó como uno de los grandes retos lograr que quienes utilizan vehículo particular opten por alternativas colectivas.

“El siguiente reto de la movilidad urbana sostenible es hacer que aquel que tiene carro, así como nosotros, deje el carro en casa”, indicó.

Añadió que Panamá debe avanzar hacia un modelo donde “el futuro de la movilidad no es mover más vehículos, es mover mejor a las personas”.

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