Caída de la aplicación de Banco General desata revuelo en redes en plena quincena y pago de ‘décimo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad financiera confirmó fallas en su plataforma móvil desde el mediodía de este domingo e instó a los clientes a utilizar canales alternativos.

Una masiva interrupción en los servicios de la aplicación móvil de Banco General generó revuelo en redes sociales la tarde de este domingo 16 de agosto.

El fallo en el sistema digital se produce en un momento álgido para el comercio local, coincidiendo con el fin de semana de quincena y el desembolso del Décimo Tercer Mes, periodos de alta actividad transaccional en el país.

Desde aproximadamente la 1:00 p.m., cientos de usuarios recurrieron a plataformas como X (antes Twitter) para reportar que les era imposible abrir la interfaz o concretar operaciones esenciales.

❌Usuarios reportan que el app de Banco General está caída y dando problemas en transferencias desde la 1 p.m. de este domingo 16 de agosto. pic.twitter.com/rzhjQlJiTm — Mario De Gracia-Pérez (@mariodgex) August 16, 2026

La mayor contrariedad reportada por los tarjetahabientes radica en la imposibilidad de realizar transferencias bancarias directas y utilizar la popular función de envíos inmediatos “Yappy”, lo que dejó varadas a algunas personas en comercios a la hora de pagar.

La institución financiera emitió un pronunciamiento reconociendo la incidencia técnica.

“En este momento el App no está disponible, lo que puede limitar tu experiencia con los servicios”, notificó el banco.

De igual forma, la administración comunicó que el equipo de soporte trabaja para solucionar la falla lo antes posible y recordó que la Banca en Línea web, la aplicación independiente de Yappy, los más de 620 cajeros automáticos del país, así como las tarjetas de crédito y débito físicas, se mantienen operando como alternativas para mitigar el impacto.