Cámara de Comercio exige transparencia en investigación por compra de laptops del MEDUCA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio empresarial advierte que ‘la educación está por encima de personas y cargos’.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a garantizar la transparencia y el debido proceso en la investigación relacionada con la compra de laptops por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA), al tiempo que pidió mantener el debate educativo alejado de las coyunturas políticas.

En su pronunciamiento dominical, el gremio empresarial sostuvo que, ante la investigación abierta por el Ministerio Público a solicitud de la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, corresponde que todas las diligencias se realicen con “rigor, independencia y transparencia”, debido a que se trata de recursos públicos destinados al sector educativo.

Para la CCIAP, cada balboa destinado a la educación debe administrarse con absoluta responsabilidad, por lo que cada decisión relacionada con el uso de fondos públicos debe estar debidamente sustentada.

El estudiante por encima de la política

Más allá de la investigación, la Cámara de Comercio planteó que la discusión nacional sobre educación debe tener un punto de partida: el estudiante debe estar en el centro de las decisiones.

El gremio advirtió que los cambios de autoridades, las coyunturas políticas y las diferencias entre sectores no deben desviar la atención del objetivo fundamental: garantizar que los niños y jóvenes permanezcan en las aulas, reciban una educación de calidad y encuentren en ella una herramienta para construir su futuro.

“La educación está por encima de personas y cargos”, señaló la organización, al reiterar su planteamiento de que debe convertirse en una política de Estado y una prioridad nacional.

Piden renovar la Ley de Educación

La CCIAP también consideró necesaria una renovación integral de la Ley de Educación, mediante un proceso de diálogo constructivo en el que participen los distintos sectores de la sociedad.

El objetivo, según el gremio, debe ser adecuar el sistema educativo a las necesidades actuales y preparar a los estudiantes para un mundo laboral cada vez más dinámico.

La organización empresarial también llamó la atención sobre las condiciones físicas de los centros educativos y señaló que la calidad de la enseñanza requiere instalaciones adecuadas, seguras y dignas tanto para estudiantes como para docentes.

Educación, empleo y desarrollo

La Cámara de Comercio planteó además que la responsabilidad de mejorar la educación no recae únicamente sobre el Gobierno.

A su juicio, el MEDUCA tiene la obligación de garantizar una educación continua y de calidad; el sector privado debe generar espacios de formación y oportunidades, mientras que la sociedad debe comprender la estrecha relación entre educación, empleo y desarrollo.

El gremio advirtió que Panamá no puede “darse el lujo de perder una generación por falta de una educación de calidad” y fijó como objetivo que ningún niño o joven abandone el sistema educativo.