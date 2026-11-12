Canal de Panamá acumula ahorro de 538 millones de metros cúbicos de agua en lo que va de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las medidas de eficiencia hídrica aplicadas en las esclusas han permitido conservar un volumen de agua superior a las reservas útiles actuales del lago Alhajuela. Pese a eso, el Niño sigue siendo una amenaza.

El Canal de Panamá ha ahorrado 538 millones de metros cúbicos de agua entre enero y el 8 de noviembre de 2026. Para dimensionar ese volumen, equivale a más de 215 mil piscinas olímpicas llenas o a una cantidad superior al volumen agua útil disponible actualmente en el lago Alhajuela.

El ahorro es resultado de varias medidas operativas, entre ellas la reducción del calado y del número de tránsitos, el llenado cruzado de cámaras en las esclusas Panamax y la reutilización de agua mediante las tinas de ahorro en las esclusas neopanamax.

Así lo explicó a La Prensa el gerente de Hidrología de la ACP, Ayax Murillo, al señalar que la estrategia de eficiencia hídrica ha sido determinante para fortalecer las reservas ante una nueva temporada seca amenazada por el fenómeno de El Niño.

Solo durante el año fiscal 2026, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el ahorro alcanzó 472 millones de metros cúbicos, equivalentes a 3.94 pies de lámina de agua del lago Gatún.

“Vemos nosotros que podemos mantener esos 34 tránsitos toda la temporada seca 2027. Aumentarlo dependerá de cómo se comportó el mes de noviembre”.

De acuerdo con los cálculos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), sin estas medidas y manteniendo constantes los demás factores, el embalse habría registrado un nivel aproximado de 81.07 pies al 30 de septiembre, en lugar de los 85.01 pies observados.

Murillo precisó que las medidas de ahorro permiten conservar actualmente un promedio de 2.4 millones de metros cúbicos diarios en las esclusas, aunque su aplicación requiere mayor coordinación operativa.

“En tiempos de déficit hídrico como los que estamos enfrentando nosotros, entre el agua y el tiempo, el agua es más valiosa”, afirmó.

El ahorro cobra mayor relevancia en un escenario climático adverso: los primeros 11 días de noviembre han sido los más secos registrados para ese período desde 1950 en la cuenca del Canal, mientras la administración se prepara para una temporada seca que podría extenderse hasta mayo de 2027.

Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología del Canal de Panamá.

“La mejor reserva es también el agua que logramos ahorrar”.

Murillo reveló que las precipitaciones acumuladas en la cuenca del Canal apenas alcanzaban unos 25 milímetros, menos del 10% del promedio histórico mensual. Esto ocurre después de que octubre registrara casi 360 milímetros de lluvia, aproximadamente un 20% por encima de su promedio.

La ACP contempla un escenario de temporada seca que podría extenderse durante unos 180 días, hasta mayo de 2027, tomando como referencia el episodio de El Niño de 1982-1983.

Al 11 de noviembre de 2026, los niveles de los lagos que abastecen al Canal de Panamá muestran comportamientos distintos en comparación con la misma fecha de 2025.

El lago Gatún registra 87.02 pies, una disminución de 0.79 pies frente a los 87.81 pies del año pasado.

En contraste, el lago Alhajuela alcanza 248.76 pies, lo que representa un aumento de 1.66 pies respecto a los 247.10 pies registrados un año antes.

Urge tener un reservorio

Pese a los resultados obtenidos con las medidas de ahorro de agua, Murillo advirtió que el Canal de Panamá no puede enfrentar indefinidamente los episodios de déficit hídrico únicamente mediante ajustes operativos.

“¿Puede el Canal de Panamá enfrentar y superar estos eventos de déficit hídrico constantemente? La respuesta es no”, sostuvo.

El especialista explicó que la aplicación frecuente de medidas extremas de conservación podría comprometer la calidad del agua de los embalses, por lo que insistió en la urgencia del proyecto del embalse de río Indio como una fuente adicional para fortalecer las reservas.

Según las proyecciones de la ACP citadas por Murillo, de haberse contado con este proyecto durante la crisis hídrica de 2023, los lagos Gatún y Alhajuela no habrían llegado a niveles críticos.

Agregó que esta infraestructura permitiría atender la creciente demanda de agua potable, especialmente ante la incorporación prevista de dos nuevas plantas potabilizadoras que tendrán sus tomas en Gatún.

El gerente sostuvo que la combinación de río Indio con la estrategia hídrica del Canal permitiría asegurar el suministro de agua a la población por aproximadamente 50 años más, según los estudios de la entidad.

Pronóstico indica que seguirá el impacto de El Niño

La directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que el fenómeno de El Niño continuará afectando las precipitaciones durante la temporada seca de 2027, con condiciones especialmente adversas para las cuencas hidrográficas del Pacífico panameño.

Según explicó, las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a que El Niño mantendrá una intensidad muy fuerte durante el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027, con temperaturas en el Pacífico ecuatorial que rondan los 3.3 grados Celsius por encima de lo normal.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Carlos Moore / LP

“El Niño está presente y va a continuar hasta el transcurso de nuestra temporada seca y un poco más allá, pero ya entonces declinando”.

De Calzadilla indicó que, aunque el fenómeno comenzaría a perder intensidad a partir de marzo, su influencia persistiría hasta mayo.

Advirtió que las lluvias registradas en octubre no significan que todas las cuencas del país hayan recuperado sus reservas, después del fuerte déficit de precipitaciones observado durante varios meses.

La funcionaria reveló que, según el índice estandarizado de precipitación correspondiente al período de abril a septiembre, 16 cuencas hidrográficas presentaban condiciones extremadamente secas, entre ellas las de los ríos Chiriquí Viejo, Chagres, La Villa, Grande, Pacora y Tonosí.

“Todas estas cuencas que te menciono están extremadamente secas y esta situación pues por supuesto se va a mantener y van a ir agregándose otras cuencas porque a partir de la segunda quincena de noviembre comienzan a disminuir muchísimo más las lluvias incluido el canal”.

También alertó que la próxima temporada seca estará caracterizada por una importante reducción de las lluvias y un aumento de las temperaturas del aire, condiciones que podrían generar una mayor presión sobre el sistema eléctrico nacional.

Calzadilla deja un mensaje, sobre la necesidad de seguir monitoreando el estado del clima y tomar las medidas de ahorro y prevención: “No pensemos que estamos bien, que estamos normales, no, para nada”, dijo ante la persistencia de la amenaza de El Niño.