Canal de Panamá asegura que su sistema de reservas opera con normalidad tras actualización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ACP informó que actualizó sus mecanismos de autenticación como parte del fortalecimiento de su seguridad digital y aseguró que todos sus sistemas operan con normalidad, bajo un esquema permanente de monitoreo y evaluación de riesgos cibernéticos.

Esta semana, algunas navieras y clientes del Canal de Panamá reportaron intermitencias y dificultades temporales para concretar las reservas de cupos para el tránsito de buques por la vía interoceánica.

Ante esta situación, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aclaró a La Prensa que los inconvenientes se registraron entre lunes y martes pasados, durante una actualización de los mecanismos de autenticación utilizados en sus sistemas.

La entidad indicó que estos ajustes forman parte de las acciones para reforzar la protección de su infraestructura digital.

“Ante el aumento de las amenazas cibernéticas a nivel global, el Canal de Panamá fortalece permanentemente sus medidas de seguridad digital para proteger sus sistemas, información y operaciones, conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales”, señaló la institución.

La ACP explicó que la actualización de los mecanismos de autenticación “pudo ocasionar algunos inconvenientes o intermitencias” durante esos dos días.

No obstante, aseguró que la situación no compromete la continuidad de las operaciones de la vía interoceánica y que actualmente todos sus sistemas funcionan con normalidad.

La institución también indicó que sus sistemas de ciberseguridad son sometidos periódicamente a auditorías internas y externas, así como a evaluaciones especializadas.

Buque portacontenedores en las aguas del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

A esto se suma, según explicó la ACP, un monitoreo permanente de los riesgos que enfrentan las infraestructuras digitales en todo el mundo.

El Canal reiteró su compromiso de fortalecer sus capacidades tecnológicas y de ciberseguridad para proteger sus sistemas y respaldar la continuidad de sus operaciones.

Autoridades de la vía interoceánica, han señalado que así como otros sectores en el país, el Canal recibe constantemente intentos de ciberataques, por lo que blindan los sistemas y realizan los repaldos y actualizaciones.

Cifras de la empresa TIGO revelan que Panamá recibe al año más de 4,000 millones de ciberataques. Los sectores más atacados son el financiero, logístico y comercial.