Canal de Panamá aumenta a 34 los tránsitos diarios y eleva el calado a 50 pies en las esclusas Neopanamax

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aumentó de 33 a 34 los cupos diarios de tránsito de buques y elevó a 50 pies el calado máximo autorizado en las esclusas Neopanamax, como resultado de más lluvia y la mejora en los niveles de los lagos y de las proyecciones hidrológicas favorables, según informó este lunes 9 de noviembre.

Además, incorporaron un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax para embarcaciones de la categoría Super. Con este ajuste, los espacios disponibles en este segmento pasan de 18 a 19 por día.

De esta manera, la capacidad diaria queda distribuida en 24 cupos para las esclusas Panamax y 10 para las Neopanamax, para un total de 34 tránsitos.

El aumento de la capacidad representa un nuevo ajuste al alza después de las medidas preventivas que la ACP había aplicado durante los últimos meses para administrar las reservas de agua ante las perspectivas del fenómeno de El Niño en 2026-2027.

34% por debajo del promedio histórico registraban las lluvias entre mayo y agosto del 2026. 44% reducción de los aportes de agua a la cuenca del Canal de Panamá. 32 tránsitos diarios debido a las restricciones.

Las lluvias registradas en agosto y septiembre permitieron mejorar las condiciones del lago Gatún. El 4 de septiembre, la administración del Canal suspendió una reducción prevista del calado Neopanamax a 47.5 pies y mantuvo el límite en 48 pies.

El 28 de septiembre, la ACP anunció otro incremento, al pasar de 32 a 33 los cupos diarios y elevar el calado de 48 a 49 pies. La recuperación de las condiciones hidrológicas permitió continuar flexibilizando las restricciones.

La preparación ante El Niño comenzó desde antes. La ACP había iniciado medidas de ahorro de agua en las esclusas desde finales de 2025 y aprovechó las condiciones de la temporada seca de 2026 para fortalecer las reservas de los embalses Gatún y Alhajuela.

La disponibilidad de agua es determinante para el funcionamiento del Canal, debido a que los embalses abastecen las operaciones de tránsito y también contribuyen al suministro de agua potable para más de la mitad de la población del país.

Comparativo de los niveles de los afluentes del Canal de Panamá al 9 de noviembre de 2026.

Cómo se asignarán los nuevos cupos de la categoría Super

El espacio adicional para las embarcaciones de la categoría Super se ofrecerá mediante el sistema regular de reservas del Canal, con distintos mecanismos según la fecha de tránsito.

Para las fechas comprendidas entre el 12 y el 17 de noviembre, el cupo estará disponible a través del Período 3, correspondiente a subasta. Entre el 18 y el 23 de noviembre se ofrecerá mediante el Período 2, de Competencia Especial.

A partir del 24 de noviembre, el espacio estará disponible durante la apertura regular del Segundo Período de Competencia.

La ACP recordó que el Sistema de Reservas de Tránsito es el único mecanismo que garantiza una fecha de paso por la vía interoceánica. Los buques que no cuenten con una reserva podrían enfrentar tiempos de espera significativamente mayores.