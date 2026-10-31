NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida también establece un nuevo orden de asignación y permite realizar inspecciones preliminares fuera de Panamá para facilitar el acceso al programa NetZero.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) modificó los criterios para reasignar los cupos de tránsito que sean cancelados o queden disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax.

La medida, de aplicación inmediata, restablece el esquema de asignación que estaba vigente antes de julio de 2026, cuando se introdujeron cambios temporales debido a las variaciones en los patrones del transporte marítimo mundial y la presión sobre la demanda de tránsitos.

De acuerdo con el aviso a las navieras, los espacios disponibles se ofrecerán mediante una competencia especial, con el siguiente orden de prioridad: buques portacontenedores, buques de gas natural licuado (LNG), buques de gas licuado de petróleo (LPG) y buques portavehículos o RoRo.

Dentro de cada categoría, el primer criterio de desempate será la capacidad de tránsito medida en Teus (Transit TEU Allowance o TTA), cuando corresponda. Si persiste el empate, se utilizará la clasificación del cliente como segundo criterio.

La ACP explicó que el retorno a los criterios anteriores responde a la normalización del tráfico de buques, luego de las presiones adicionales que experimentó la demanda de tránsitos a mediados de 2026.

Sin embargo, advirtió que mientras persista el déficit de agua en la cuenca hidrográfica del Canal, el sistema de reservas continuará siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de tránsito. Los buques que no cuenten con una reserva podrían enfrentar demoras considerablemente prolongadas.

Inspecciones fuera de Panamá para ingresar a NetZero

El segundo cambio anunciado por la ACP corresponde al programa NetZero Slot, mediante el cual la vía interoceánica busca promover inversiones en buques de bajas emisiones de carbono y mayor eficiencia energética.

A partir del 1 de noviembre de 2026, las embarcaciones que transiten por primera vez por el Canal podrán participar en la competencia por espacios de reserva de NetZero, siempre que hayan obtenido previamente una inspección preliminar de arqueo emitida por la Unidad de Arqueo del Canal de Panamá y cumplan los demás requisitos del programa.

Esta evaluación permitirá determinar la información necesaria para la participación de los buques, entre ella la base para el cálculo de los peajes, el tonelaje conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (PC/UMS), el tipo de motor y otros datos técnicos relacionados con su elegibilidad.

Una de las novedades es que la inspección de la embarcación podrá realizarse fuera de Panamá, cuando la ACP lo considere necesario, a solicitud del cliente. Esto permitirá adelantar el proceso mientras el buque se encuentra en otro puerto, sin tener que esperar a su llegada a aguas panameñas.

Los propietarios, operadores o agentes autorizados deberán presentar la documentación técnica requerida ante la Unidad de Arqueo, pagar las tarifas correspondientes y coordinar las condiciones para que los inspectores puedan acceder a la embarcación en el puerto donde se encuentre.

Inspecciones pueden costar hasta $28,000

El aviso también establece las tarifas aplicables a las inspecciones de buques fuera del territorio panameño, según su ubicación geográfica.

Para las inspecciones en América, el costo establecido es de $14,000; en Europa, $21,000; y en Asia, África y Oceanía, $28,000. Si se requiere un día adicional para completar la inspección, se cobrará una tarifa de $3,500 por jornada.

Estos montos corresponden al servicio de inspección en el extranjero. El cliente también deberá asumir los gastos adicionales aplicables, incluidos aquellos relacionados con viajes que no estén contemplados en la tarifa publicada, así como los permisos y las coordinaciones necesarias para realizar la evaluación en el puerto correspondiente.

La ACP aclaró que solicitar una inspección preliminar no garantiza automáticamente la elegibilidad para NetZero. Esta condición se confirmará únicamente cuando la Unidad de Arqueo complete la evaluación y emita el resultado correspondiente.

Además, la inspección preliminar no reemplaza la verificación final ni otras revisiones que el Canal pueda exigir cuando la embarcación llegue a aguas panameñas o antes de realizar el tránsito.

Por ello, la entidad recomienda presentar la información con suficiente anticipación respecto a la fecha en que el buque pretende participar en la competencia. Si el procedimiento no se completa antes de la fecha correspondiente, la embarcación no podrá participar en esa competencia de NetZero.