Canal de Panamá evalúa ajustes en el tránsito de buques por efecto del fenómeno de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá revisa su capacidad de tránsito ante un evento de El Niño que podría extenderse por más tiempo de lo habitual. Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP, adelantó que en las próximas horas se anunciarán nuevas medidas.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) evalúa nuevos ajustes en el tránsito diario de buques ante los efectos del fenómeno de El Niño y la necesidad de preservar suficiente agua para mantener la operación durante la próxima estación seca y para la población, reveló este miércoles el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez.

Vásquez explicó que actualmente el Canal realiza alrededor de 34 tránsitos diarios, pero advirtió que esa capacidad podría modificarse como parte de las medidas que analiza la administración.

“Nosotros estamos haciendo 34 tránsitos. Posiblemente tengamos que hacer un ajuste en ese sentido y hacer un anuncio en las próximas 48 horas”, afirmó Vásquez a los medios de comunicación.

El administrador evitó precisar si el ajuste implicará una reducción o un aumento del número de tránsitos y señaló que el anuncio se realizará, a más tardar, este jueves.

La decisión responde a un escenario climático que, según Vásquez, presenta características distintas a episodios anteriores de El Niño. Aunque el fenómeno encontró los lagos del Canal en niveles más altos, la preocupación está centrada en su posible duración.

“Este es un evento del Niño diferente. Este es un evento del Niño que tiene una conducta muy temprana. Es un evento del Niño que nos encuentra o nos encontró con los lagos en niveles más altos. Pero que posiblemente tiene una duración mucho más larga que cualquier fenómeno anterior”, explicó.

Ante ese panorama, señaló que las medidas para afrontar la estación seca deben adoptarse con anticipación y podrían ir más allá de las restricciones de calado utilizadas habitualmente.

“Las provisiones para poder pasar la estación seca panameña tienen que ser tomadas desde mucho antes. Y eso requiere no solamente las revisiones de calado que habitualmente hacemos, sino que vamos a tener que hacer consideraciones inclusive de capacidad como se hizo en el 23 y 24”, sostuvo.

Vásquez recordó que durante la sequía de 2023 y 2024 el Canal tuvo que restringir tanto el calado como la cantidad de tránsitos diarios ante la disminución de los niveles de agua. Aseguró que esa experiencia permitió a la ACP prepararse mejor para enfrentar el actual escenario.

“La experiencia del 23 y 24 nos ha preparado muy bien para esto en lo que conocemos y nos ha preparado con la disciplina para poder atender lo que desconocemos. Así que el Canal no improvisa. El Canal está preparado”, afirmó.

El administrador explicó que cualquier ajuste en la capacidad de tránsito no responderá únicamente a la situación inmediata, sino a la necesidad de administrar el agua disponible hasta que regresen las lluvias el próximo año.

“Nosotros tenemos que ajustar el volumen de tráfico para poder no solo transitar lo que ya está sino asegurarnos que llegamos a diciembre, pasamos la estación seca el otro año y esperamos la lluvia en mayo, junio, el otro año”, indicó.

Agregó que las decisiones que se adopten están siendo evaluadas con una perspectiva de aproximadamente ocho meses.

“No es una improvisación porque es lo que está pasando hoy. Está visto no solamente para atenderlo sino para atenderlo en los próximos ocho meses”, señaló.

El Canal de Panamá opera actualmente con un calado de 48.5 pies (14.78 metros) en las esclusas neopanamax desde el 15 de agosto, que fue el tercer ajuste del cronograma anunciado: el calado bajó primero a 49.5 pies (15.09 metros) el 3 de julio, luego a 49 pies (14.94 metros) el 24 de julio y posteriormente a los actuales 48.5 pies.

El programa contempla además nuevas reducciones a 48 pies (14.63 metros) el 26 de agosto y a 47.5 pies (14.48 metros) el 3 de septiembre.

Vásquez indicó además que actualmente existe una mayor demanda tanto por las esclusas Neopanamax como por las Panamax, en un contexto de inestabilidad en los mercados de productos petroquímicos, petróleo, combustibles y derivados.

“Tenemos más tráfico y más demanda por ambas líneas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ajustar a la capacidad de la disponibilidad de agua que tengamos”, explicó.

Sobre las elevadas sumas pagadas recientemente por algunos buques en las subastas de alrededor de un millón de dólares y hasta 4 millones de dólares en algunos casos, para obtener un cupo de tránsito, Vásquez defendió el valor de la ruta panameña.

“Los panameños no debemos ruborizarnos porque el valor de nuestra ruta sea tan alto. Al contrario, los panameños debemos reconocer que ese es el valor de la ruta por Panamá y que a nosotros nos asiste todo el derecho de poder producir para Panamá ese beneficio”, manifestó.

También insistió en que los buques deben utilizar el sistema de reservas y que aquellos que lleguen sin espacio reservado deberán recurrir a las oportunidades que eventualmente se abran mediante subastas.

Río Indio y el desafío hídrico

Ricaurte Vásquez sostuvo que el nuevo escenario provocado por El Niño refuerza la necesidad de avanzar con el proyecto de Río Indio, destinado a ampliar la capacidad hídrica del Canal.

Sin embargo, aseguró que el fenómeno climático no modificará el cronograma del proyecto. A su juicio, el principal desafío no está en la ingeniería, sino en lograr los acuerdos necesarios con las comunidades.

“La ruta crítica de ese proyecto no es la ingeniería, la ruta crítica de ese proyecto es la concertación social”, afirmó.

También planteó que Panamá necesita abordar el problema del agua desde una perspectiva nacional, ya que la demanda para consumo humano continúa creciendo.

“El Canal de Panamá puede ser el mayor usuario de agua, pero es que el tema de agua para el consumo humano es lo que hace crecer la demanda por agua”, señaló.

Las declaraciones de Vásquez se dieron durante una actividad de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde fue distinguido con la Orden Ernesto de la Guardia hijo, en reconocimiento a su labor al frente del Canal durante los últimos siete años.

Al hacer un balance de su gestión, Vásquez aseguró que lo alcanzado por la ACP durante ese periodo establece una base para los próximos proyectos de la vía interoceánica.

“Lo que ha hecho el Canal de Panamá en estos siete años no tiene precedentes. Y yo creo que establece la vara para lo que viene”, expresó.

Vásquez dejará la administración del Canal en septiembre, cuando asumirá Ilya Espino de Marotta, actual subadminisrtadora. Sobre la transición, sostuvo que la nueva administración deberá adaptar sus decisiones a las circunstancias sin perder de vista los objetivos estratégicos de largo plazo.

“Uno tiene que ajustar a la coyuntura, pero no transformar el objetivo de largo plazo. Lo que está en juego en este momento es el desarrollo de Panamá y ese desarrollo de Panamá trasciende la operación del Canal de Panamá”, sostuvo.