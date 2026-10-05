NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) incorporará por primera vez a los buques que utilizan las esclusas Panamax a su programa de asignación de cupos de tránsito a largo plazo (LoTSA), como parte de las medidas para facilitar la planificación de las navieras durante la temporada seca de 2027.

De acuerdo con el aviso a las navieras, emitido este lunes 5 de octubre, el programa piloto permitirá a los clientes asegurar cupos de tránsito en las esclusas originales con anticipación para el período comprendido entre el 3 de enero y el 3 de abril de 2027.

La competencia para obtener los cupos Panamax se realizará mediante ofertas a sobre cerrado el 24 de noviembre de 2026, mientras que la primera ventana de reserva prioritaria está prevista para el 16 de diciembre.

El programa ofrecerá un promedio de tres cupos diarios y utilizará el mismo mecanismo de adjudicación, criterios de selección y reglas de desempate que actualmente se aplican al programa LoTSA Neopanamax.

Obtener un cupo o reserva anticipada para el tránsito por el Canal de Panamá requiere el pago de una tarifa adicional específica por el servicio de reserva, la cual varía según el tipo y tamaño del buque.

La medida está dirigida especialmente a clientes con itinerarios fijos y a aquellos que tienen dificultades para obtener cupos mediante el sistema regular de reservas.

El programa LoTSA para los buques Neopanamax continuará durante el mismo período y mantendrá un promedio de tres cupos diarios.

La competencia correspondiente se realizará el 17 de noviembre de 2026, mientras que la primera ventana de reserva prioritaria será el 29 de noviembre.

La ACP explicó que el objetivo del programa es permitir que los clientes aseguren un paquete de tránsitos para un período determinado en una sola operación, reduciendo su dependencia de las competencias diarias por los cupos.

El aviso también establece una modificación temporal al recargo por cancelación tardía de reserva, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026.

A partir de esa fecha, el recargo se aplicará a las cancelaciones realizadas con cuatro días o menos de anticipación a la hora requerida de llegada. Anteriormente, el umbral establecido era de siete días.

El recargo continuará siendo equivalente al 250% de la tarifa de reserva, además de los cargos correspondientes establecidos en el sistema tarifario del Canal.