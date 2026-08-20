Canal de Panamá reduce a 34 los cupos diarios de tránsito por déficit de lluvias asociado a El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá anunció nuevas medidas preventivas ante una reducción de 34% en las lluvias acumuladas y de 44% en los aportes de agua a la cuenca durante el actual año hidrológico. Los ajustes aplicarán desde el 4 de septiembre.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció a los clientes, la reducción del número de tránsitos y cupos como parte de las medidas para administrar el recurso hídrico de la vía interoceánica ante las condiciones actuales de la cuenca y los pronósticos de un fenómeno de El Niño 2026-2027 que podría intensificar la reducción de precipitaciones durante los próximos meses.

En una primera etapa, a partir del 21 de agosto de 2026, para fechas de reserva desde el 4 de septiembre, el Canal ajustará la cantidad de cupos diarios disponibles en las esclusas Neopanamax a nueve (9) y en las esclusas Panamax a veinticinco (25). En total la vía interoceánica operará con un promedio de 34 tránsitos diarios en ese período.

Con esta modificación, durante el Período de Reserva 2 se ofrecerá únicamente un cupo en la categoría Neopanamax y un cupo para buques regulares en la categoría Panamax. Además, debido a la reducción de espacios disponibles, los cupos condicionados para Neopanamax no estarán disponibles.

En la segunda etapa, la ACP detalló que desde el 1 de septiembre de 2026, para fechas de reserva a partir del 15 de septiembre de 2026, la capacidad total baja de 34 a 32 cupos diarios.

En detalle, los cruces por las esclusas Neopanamax se mantienen en 9, mientras que por las esclusas panamax, se programan los Regulares en 5 y los Supers bajan de 20 a 18.

En esta fase, los cupos Panamax —Supers más Regulares referido al tipo de buque— pasan de 25 a 23 diarios.

Así serán las subastas

La ACP informó que a partir del 3 de septiembre de 2026, el cupo diario de subasta para embarcaciones Neopanamax, Súper y Regulares será organizado en cuatro grupos según el tipo de carga:

Grupo 1: buques de gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP);

Grupo 2: graneleros secos, carga general y otros;

Grupo 3: portacontenedores, transportadores de vehículos/RoRo y buques refrigerados; y

Grupo 4: buques tanque de productos químicos, crudo y productos refinados.

La ACP explicó que la decisión responde a las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca del Canal.

Indicaron que durante el periodo de mayo a agosto de 2026, la precipitación acumulada ha sido 34% inferior al promedio histórico, mientras que los aportes de agua a la cuenca se ubican 44% por debajo del promedio histórico para ese mismo periodo.

La entidad precisó que, pese al inicio de la temporada lluviosa en el istmo de Panamá y a las medidas de ahorro de agua aplicadas en los últimos meses, las condiciones actuales requieren acciones preventivas adicionales para garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

“Estas medidas se implementan para preservar la confiabilidad del servicio, salvaguardar los recursos hídricos para el consumo humano y proporcionar a los clientes información oportuna y transparente para apoyar la planificación de sus viajes y decisiones en la cadena de suministro”, señaló la ACP en una comunicación dirigida a agentes navieros, propietarios y operadores.

El Canal advirtió que los pronósticos apuntan a que la intensidad esperada del fenómeno de El Niño 2026-2027 podría reducir aún más las precipitaciones y los aportes de agua durante el resto de la temporada lluviosa, aumentando la preocupación por la disponibilidad del recurso durante la próxima estación seca, prevista entre enero y abril de 2027.

La ACP recordó que durante el evento de El Niño de 2023-2024 mantuvo comunicación constante con sus clientes sobre las condiciones hidrológicas de la vía, una práctica que continuará mientras se gestionan los niveles de agua y la capacidad operativa del Canal.La Autoridad del Canal de Panamá ya había aplicado varias medidas de forma anticipada debido a la previsión de menores lluvias en la cuencia hidrográfica de la vía interoceánica.

Desde diciembre de 2025 el Canal venía aplicando diferentes acciones para reducir el consumo de agua por tránsito, entre ellas el llenado cruzado de las esclusas, el uso de cámaras cortas, el tránsito conjunto de embarcaciones y la suspensión de asistencias hidráulicas cuando las condiciones operativas lo permiten.

En junio se registró un volumen de lluvias que estuvo 17% por debajo del promedio, lo que ha llevado al Canal a reforzar sus medidas operativas y a prepararse para un eventual escenario similar al de 2023 cuando por varios meses no solo se redujo el calado, sino también el tránsito.

El Canal de Panamá opera actualmente con un calado de 48.5 pies (14.78 metros) en las esclusas neopanamax desde el 15 de agosto, que fue el tercer ajuste del cronograma anunciado: el calado bajó primero a 49.5 pies (15.09 metros) el 3 de julio, luego a 49 pies (14.94 metros) el 24 de julio y posteriormente a los actuales 48.5 pies.

El programa contempla además nuevas reducciones a 48 pies (14.63 metros) el 2 de septiembre, cuando originalmente era el 26 de agosto y a 47.5 pies (14.48 metros) el 1 de octubre en lugar del 3 de septiembre como se había indicado hace unos días.

La ACP informó que debido a que las condiciones meteorológicas están evolucionando con mayor rapidez de lo originalmente previsto, las variables pueden cambiar, por lo que estarán informando con antelación los ajustes. “El momento en que se comuniquen dichos cambios dependerá de la evolución de las condiciones y de la disponibilidad de información actualizada”, indicaron.