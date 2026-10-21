NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se trata de los ingresos más altos recibidos por la vía interoceánica.

El Canal de Panamá alcanzó ingresos récord de $6,600 millones en el año fiscal 2026, según cifras preliminares, aún por auditar, divulgadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La ampliación del Canal permitió que la ruta interoceánica esté aprovechando el cruce de buques más grandes, para atraer tráfico, generar mayores ingresos por carga pasada y ser una de las vías más seguras para el comercio marítimo mundial en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En contraste con el año pasado cuando el Canal reportó ingresos por $5,705 millones, los $6,600 millones reportados este año 2026 representan un aumento de 15.69% y la cifra más alta generada por la vía interoceánica en los más de 26 años de administración desde el 31 de diciembre de 1999 en manos panameñas.

El Canal de Panamá ofreció hoy, miércoles, una actualización de los resultados del año fiscal 2026, en una llamada organizada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes del Bank of America Merrill Lynch.

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, el subadministrador Miguel Lorenzo y el vicepresidente de Finanzas; Juan Mojica, participaron en la llamada, en donde ofrecieron detalles de la estrategia hídrica del Canal y los avances en las iniciativas que integran la Visión 2025-2035 del Canal, incluyendo el Proyecto del Lago de río Indio.

Ilya Espino de Marotta Administradora del Canal de Panamá “El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura”.

Los resultados del Año Fiscal 2026 ponen de relieve el desempeño y compromiso de su fuerza laboral; y confirman la capacidad del Canal de Panamá para responder a un entorno global complejo con resultados sólidos.

Desempeño operativo

Durante el Año Fiscal 2026, el Canal de Panamá registró 13,951 tránsitos, un aumento de 4.1% con respecto a los 13,404 del año fiscal 2025, impulsado por los segmentos energéticos y el sólido desempeño de los portacontenedores.

Por otro lado, se alcanzaron 521 millones de toneladas CP/Suab (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que representa un incremento de 6.5% frente a los 489.2 millones de toneladas CP/Suab del mismo período del año anterior.

Las autoridades del Canal explicaron que el desempeño estuvo liderado por los tránsitos a través de las esclusas neopanamax, que aportaron más de la mitad del tonelaje total (52.2%) y registraron un incremento de 8.2% del tonelaje con respecto al año fiscal anterior.

“Estos resultados muestran una recuperación sostenida de la demanda en parte por el efecto de las variaciones en los flujos comerciales a nivel internacional y a que el Canal sostuvo un calado máximo de 50 pies durante toda la estación seca, permitiendo ofrecer condiciones operativas favorables para los usuarios de la vía”, precisó la ACP en un comunicado.

La fuerza de la ampliación

Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal, sostuvo que además del ingreso récord, el Canal logró otro récord, con la cantidad de tonelaje movilizado por la ruta interoceánica.

“Esa cantidad de tonelaje jamás se hubiese logrado sin la ampliación. El máximo de tonelaje posible sin ampliación eran 340 millones de toneladas, la ampliación ha permitido que nosotros podamos movilizar buques más grandes a los cuales se les cobra más. Además se ha aprovechado que cuando hay desbalances en las rutas se puede transportar mayor tonelaje por el Canal”, destacó Quijano.

Jorge Luis Quijano exadministrador del Canal de Panamá "En el 2026 hemos logrado aumentar la capacidad a 521 millones de toneladas CP/Suab, un 53% más atribuibles a la ampliación del Canal que ha permitido el tránsito de buques significativamente más grandes".

Quijano explicó que un buque portacontenedores Panamax puede transportar en promedio 5,000 TEUs, mientras el nuevo récord con la ampliación es de un portacontenedor neopanamax de 17,640 TEUs. O sea un buque con 3.5 veces la capacidad del Panamax.

“Este salto en capacidad es totalmente atribuible al programa de ampliacion del Canal que ha permitido el tránsito de buques significativamente mas grandes. También las economias de escala que representan estos buques de mayor capacidad han permitido incorporar una estrategia de precios consono con el beneficio que el canal ofrece”, resaltó.

Habilitan reservas de último minuto

Este miércoles el Canal anunció que dada las medidas de ahorro de agua implementadas y el impacto positivo de los niveles de precipitación recientes cercanos al promedio en la cuenca hidrográfica, se anunció a las navieras, el restablecimiento del servicio de “Reservas de Último Minuto” (Last-Minute Reservation) para buques que usen las esclusas Panamax.

Este servicio ofrece una alternativa adicional para los buques que no cuentan con una reservación cuando queda un cupo disponible y el Canal de Panamá, a su discreción, decide ofrecerlo.