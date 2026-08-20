Cepal proyecta una desaceleración de la economía global: Panamá crecerá 4.4% este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, presentó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026.

El conflicto en Medio Oriente con las restricciones en el estrecho de Ormuz, las tensiones geopolíticas, la guerra de aranceles y otros factores están afectando el dinamismo de la economía mundial que se desacelerará este año.

Así lo proyecta La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026. Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad: factores limitantes y desafíos para impulsar la formalización productiva en la región.

El informe presentado por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Cepal, revela que la economía mundial se desacelerará y crecerá solamente 2.9% en 2026, lo que representaría la tasa de expansión más baja de los últimos cinco años.

FotografÍa cedida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde aparece el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, hablando en una conferencia este martes, en Santiago (Chile). EFE/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Para 2027, el organismo prevé una recuperación del crecimiento global hasta 3.4%. Entre las principales economías, Estados Unidos crecería 2.1% este año y 2.0% en 2027, mientras que la zona euro avanzaría apenas 0.9% en 2026, antes de mejorar a 1.2% el próximo año.

Las economías asiáticas mantendrían tasas superiores al promedio mundial, aunque con comportamientos distintos.

La Cepal estima que China crecerá 4.5% en 2026 y 4.3% en 2027, mientras que India se expandirá 6.4% y 6.7%, respectivamente.

El organismo atribuye buena parte de la desaceleración global al impacto del conflicto en Oriente Medio, que, según su análisis, ha generado el mayor choque de oferta agregada desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

¿Cómo estará Panamá?

Para Panamá las perspectivas son positivas, con una tasa de crecimiento proyectada de 4.4% según la Cepal, por encima de la media regional de 2.5%.

Con ese resultado, Panamá se ubicará entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, solo por debajo de Venezuela, con 6.5%, y Nicaragua, con 4.5%, y por encima de Paraguay, con 4.3%, y República Dominicana y Guatemala, ambas con 4.0%.

Para 2027, la Cepal proyecta que Panamá crecerá 4.6%, por encima del 2.5% previsto para América Latina y el Caribe. Según el organismo la economía panameña sería la segunda con mejor estimación para el próximo año, solo por debajo de Venezuela, con 6.5%, y por encima de República Dominicana, con 4.4%, Guatemala, con 4.1%, y Nicaragua y Paraguay, ambas con 4.0%.

La Cepal advierte que el crecimiento previsto para 2026 y 2027 será insuficiente para sacar a América Latina y el Caribe de la trayectoria de bajo crecimiento que mantiene desde hace más de una década.

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