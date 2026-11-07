Cerca de 1.2 millones de clientes de Ueno bank en Paraguay han recibido sus fondos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cerca de 1.2 millones de clientes del extinto Ueno bank en Paraguay han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central (BCP).

En una conferencia de prensa tras una reunión con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, el titular interino de la entidad emisora, Pedro Acosta, detalló que las transferencias ascienden a 996,000 millones de guaraníes o el “equivalente a 160 millones de dólares”.

El cierre de Ueno bank por problemas de solvencia desató una de las mayores crisis políticas en este país suramericano, que derivó en la destitución tras un juicio político del presidente Santiago Peña y la renuncia del extitular del BCP Carlos Carvallo, ambos señalados por sus vínculos con la liquidada entidad y actualmente detenidos como parte de un proceso que también involucra a los directivos del banco.

“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta desde el Palacio de López, a donde Alliana acudió muy temprano este sábado, horas después de jurar al cargo.

El titular interino del BCP indicó que la primera tanda de desembolsos abarcó montos desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.601,60 dólares) y una segunda desde 10 millones de guaraníes hasta los 40 salarios mínimos, que equivalen a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares).

El cierre de Ueno, con 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, afectó, entre otros, a unos 32,000 jubilados que recibían sus pagos a través de cuentas en esa institución financiera, donde además están invertidos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las mayores cajas de jubilaciones del país, así como recursos de otras entidades estatales.

Opositores del expresidente de Paraguay Santiago Peña se manifiestan este viernes frente a su casa, en Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

Al respecto, el presidente del IPS, Derlis León, anunció en la misma conferencia de prensa que los más de 90.000 jubilados en el país cobrarán sus salarios y aguinaldos “en tiempo y forma” el próximo 17 de noviembre.

De igual forma, explicó que los 32.000 jubilados que recibían sus pensiones en Ueno están terminando el proceso de migración “a 8 bancos de plaza”.

El miércoles, un día después de la intervención de Ueno, Peña, entonces en el poder, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido banco.

El BCP ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.