Combustibles bajarán de precio en Panamá desde este viernes 13 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los precios máximos de venta de los combustibles registrarán una reducción en Panamá a partir de este viernes 13 de noviembre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

De acuerdo con la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.23 por litro, registrando una disminución de 9 centavos. Por su parte, la gasolina de 91 octanos bajará cerca de 9 centavos y costará $1.10 por litro.

Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se venderá a $1.43 por litro, reflejando una disminución de once centavos.

Los nuevos precios entrarán en vigencia a las 6:00 a.m. del viernes 13 de noviembre y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 27 de noviembre de 2026.

La disminución responde a las reducciones registradas en los precios de referencia internacionales, que se trasladarán al consumidor final.