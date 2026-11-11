Los precios máximos de venta de los combustibles registrarán una reducción en Panamá a partir de este viernes 13 de noviembre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

De acuerdo con la tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $1.23 por litro, registrando una disminución de 9 centavos. Por su parte, la gasolina de 91 octanos bajará cerca de 9 centavos y costará $1.10 por litro.

Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se venderá a $1.43 por litro, reflejando una disminución de once centavos.

Los nuevos precios entrarán en vigencia a las 6:00 a.m. del viernes 13 de noviembre y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 27 de noviembre de 2026.

La disminución responde a las reducciones registradas en los precios de referencia internacionales, que se trasladarán al consumidor final.

Combustibles bajarán de precio en Panamá desde este viernes 13 de noviembre
Listado del precio de los combustibles a nivel nacional.