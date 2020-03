Cómo sobrevivir a la cuarentena con niños y adultos en casa

La pandemia del coronavirus ha obligado a niños, padres y abuelos a quedarse en casa como una medida para mitigar la propagación del virus, que hasta ayer sábado 14 de marzo afectaba a 43 personas en el país.

La disposición de prevención comenzó con el cierre de los colegios (desde el miércoles 11 de marzo) y la implementación de la ley de teletrabajo para empleados de los sectores público y privado (desde el viernes 13 de marzo).

A medida que pasan los días, niños, adolescentes y adultos mayores comienzan a agotarse del encierro. Mayte Domínguez, psicóloga clínica, ofrece algunas recomendaciones para sobrevivir a la cuarentena con niños y adultos mayores en el hogar:

1-. Explicarle a los niños por qué estamos en casa, decirles siempre la verdad y transmitirles la información adaptándola a su edad y conocimiento. Explicarles que no son unas vacaciones, sino que se trata de una medida de protección, sobre todo para las personas de salud frágil.

2.- Hacer un cronograma u horario de actividades. Normalmente, cuando los niños están en la escuela se rigen por un horario y una rutina. De esa misma manera debemos incluir o aplicar un horario para actividades académicas, deportivas y recreativas.

3.- Por la mañana, después de comer, podemos poner a los niños a realizar actividades académicas como caligrafía, luego ir al patio o al área social para que ellos jueguen un rato. Una actividad que a ellos les gusta es hacer circuitos. Se puede buscar por internet ideas de circuitos (se pueden hacer en áreas pequeñas), lo recomendable es que atraviesen obstáculos como, por ejemplo, pasar por debajo o arriba de una silla.

4.-También podemos ofrecerles crucigramas, acertijos y sopas de letras, eso ayuda mucho en la concentración de los niños, es muy divertido y diferente, y no es tan pesado como las actividades académicas.

5.- Pedirle a los niños, dependiendo de la edad, que nos apoyen con los quehaceres de la casa: organizar el cuarto y los estantes que tenemos mucho tiempo que no ordenamos. Podemos decirle a los niños pequeños que nos ayuden a cocinar cosas básicas (amasar, batir, hacer galletas y decorar), con estas actividades reducimos el tiempo que pasan pegados al internet y a las tabletas.

6.- Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), podríamos salir un ratito al área social -siempre y cuando conozcamos cómo es la limpieza del área-, y luego al regresar a casa hay que lavarse bien las manos con agua y jabón. Tener mucho tiempo guardado, ni a los niños ni a los adultos mayores le funcionan.

7.- La carga más difícil la tendrán los padres que les toca realizar teletrabajo, porque generalmente los niños al vernos en casa piensan que estamos de vacaciones o de día libre. Hay que explicarles que así como ellos tienen que hacer tareas en casa, mamá o papá también tienen que hacer su trabajo. De esta forma, podemos adaptar nuestras actividades al horario que utilizamos para el niño.

8.- Se puede incluir en el horario, a partir de las 5:00pm o 6:00 pm juegos de mesa, también cenas familiares, pijamadas o tardes de películas. Hay que tratar de hacer cosas diferentes cada día.

9.- A los hijos más grandes, hay que darle más tiempo para chatear con sus amigos. Es la única manera que se mantendrán en contacto con sus compañeros por estos días.

10.- Nos hemos enfatizado mucho en los niños, pero no podemos olvidarnos de los adultos mayores, porque quieren salir o porque piensan que eso no les va a pasar nada. En estos casos y tomando las medidas de prevención del Minsa, no podemos olvidarnos de nuestros padres: Hay que llevarles algo de comer, libros, periódicos, sopas de letras o actividades entretenidas.

Para hacer frente al encierro, a través de las redes sociales se han multiplicado las ideas ingeniosas, con la etiqueta #YoMeQuedoEnCasa.