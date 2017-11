Las 10 preguntas sobre el Cepadem

1 ¿Qué son los Cepadem?

Los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) son documentos que reconocerán el pago de la partida de agosto del décimo tercer mes que dejaron de recibir los trabajadores que cotizaron a la Caja de Seguro Social entre 1972 y 1983. La Ley 15 de abril de 2017 reconoció el derecho de los trabajadores a recibir el monto adeudado y la Ley 60 de septiembre de 2017 creó los Cepadem como mecanismo de pago.

2 ¿Tendrán las mismas condiciones quienes trabajaban en el sector público y en el privado?

Los trabajadores de ambos sectores tienen derecho a los certificados, pero las condiciones varían. El pago extra del décimo tercer mes se creó en 1972 para el sector privado, y no fue hasta 1974 cuando la medida se extendió a los trabajadores del sector público, explicó Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por lo tanto, quienes se desempeñaron en el sector público tendrán derecho, como máximo, a los Cepadem por el período 1974 a 1983, mientras que para los trabajadores del sector privado, el máximo será de los 12 años entre 1972 y 1983.

3 ¿Cómo sé si soy beneficiario?

Arrocha explica que el derecho lo confiere la cotización en la Caja de Seguro Social en el período entre 1972 y 1983. Es la base de datos de esta institución la que se está empleando para obtener las identidades de los beneficiarios de los certificados. Según esta base de datos, hay 570,000 beneficiarios. Si una persona trabajó, pero su empleador no pagó las cuotas de Seguridad Social, no aparecería en la base de datos y por tanto no tendría el derecho.

El MEF ha habilitado una página web (www.cepadem.mef.gob.pa) para que los ciudadanos verifiquen el estatus de su certificado. Una vez que se haya impreso, aparecerá el punto de recogida del mismo. Arrocha señaló que hasta el momento se han depurado 115,000 beneficiarios, por lo que en la mayoría de los casos a los contribuyentes les aparecerá el mensaje de que su certificado está "en trámite". También se podrá llamar al 311 para verificar el estatus de los certificados.

4 ¿Cuándo se empezarán a entregar?

El grueso de los beneficiarios se ha dividido en tres grandes grupos. La prioridad en el proceso de depuración y entrega de los certificados será como sigue:

1-. Personas que ya están jubiladas: Se trata de unos 200,000 beneficiarios. Los jubilados que cobran su pensión a través de alguno de los 180 puntos de pago de la Caja de Seguro Social recibirán su certificado junto a su cheque de jubilación. Se utilizará el mismo calendario de pago preestablecido para la entrega de las pensiones: 5, 6 y 7 de diciembre y 20, 21 y 22 de diciembre.

Por su parte, quienes cobran por depósito bancario su pensión deberán verificar a través del portal web o llamando al 311 el estatus de su certificado. Para entregar estos certificados se utilizarán los puntos de pago de la CSS en los días que no sean de pago de pensiones o se podrían distribuir a través de los bancos oficiales. Arrocha dijo que se comunicará oportunamente el canal de distribución. La meta del gobierno es haber entregado los certificados a este grupo durante el mes de diciembre.

2-. Personas que todavía están en activo: Se trata de otro grupo de 200,000 personas. Se empezarán a entregar los certificados a partir de enero. La distribución para los no jubilados se anunciará en los canales oficiales, dijo el MEF.

3-. Herederos de beneficiarios fallecidos: Alrededor de 170,000 beneficiarios ya fallecieron y sus herederos tendrán derecho a recibir los certificados. Para hacerlo habrá que presentar documentación que demuestre la relación con el beneficiario fallecido. Los detalles de la documentación y del procedimiento serán definidos en una reglamentación. Así será el orden de prelación para definir quién tiene derecho a los certificados de los fallecidos:

--- En primer lugar, el cónyuge o conviviente (en referencia a las uniones de hecho). En caso de que una persona haya tenido varias parejas a lo largo de su vida, tendría derecho al certificado la última con la que haya mantenido una relación estable y de convivencia.

--- Si no existe, los hijos que demuestren que hayan atendido al beneficiario. Arrocha dijo que esta variación se introdujo durante el debate de la norma en la Asamblea Nacional para premiar la ayuda de los hijos a un padre o una madre.

--- Si no hay forma de demostrar lo anterior, se repartirá entre el resto de los hijos.

El MEF habilitará a partir del mes de enero oficinas en Panamá y en las sedes regionales para recibir la documentación para verificar que se trata de los herederos legales. El certificado se emitirá a favor de la persona fallecida y una resolución determinará que la persona es la heredera para recibirlo.

5 ¿Qué sucede si vivo en el extranjero?

El MEF informa de que está habilitando un censo de beneficiarios de Cepadem que residen en el extranjero con el objetivo de remitir los certificados a las respectivas embajadas. Los beneficiarios también podrán retirar los certificados en el MEF cuando estén en el país.

6 ¿Cuántos certificados se entregarán?

Los 12 años se han dividido en cuatro períodos de tres años. Una persona que trabajó y cotizó durante los 12 años recibirá cuatro certificados. Si cotizó menos tiempo, recibirá el certificado correspondiente al período que trabajó. Los documentos serán redimidos al 100% en un período diferido de tiempo:

El primer certificado corresponderá al período entre 1972 y 1974, y se redime en 2019.

El segundo certificado corresponderá al período entre 1975 y 1977, y se redimirá en 2020.

El tercer certificado corresponderá al período entre 1978 y 1980, y se redimirá en 2021.

El cuarto certificado corresponderá al período entre 1981 y 1983, y se redimirá en 2022.

7 ¿Cómo se calcula el monto a pagar?

Los trabajadores tendrán derecho a recibir el monto que se les retuvo más un interés simple de 3% por los 12 años. Así, a una persona que en el sector privado ganaba $1,000 le correspondía una partida de $333. Suponiendo que esa persona trabajó con ese mismo salario durante los 12 años, el monto acumulado en segundas partidas retenidas es de $3,996. Al sumarle el interés de 3% a esa cifra, se obtiene un total de $5,434 que sería el monto total que recibiría en cuatro certificados.

Por su parte, los trabajadores del sector público reciben anualmente por el décimo $400. Por tanto, una partida es de $123 (restándole el seguro educativo). En el supuesto de una persona que se haya desempeñado durante los 10 años (1974-1983) en el sector público, los décimos dejados de cobrar acumulados serían de $1,233. Al sumar a esa cantidad el interés de 3% por 12 años, el monto total a recibir sería de $1,673.

En la práctica los casos no serán tan lineales. Habrá cotizantes con períodos trabajados y períodos inactivos; con distintos salarios en los 12 años e incluso algunos que trabajaron en el sector público y luego en el privado o viceversa.

8 ¿Tengo derecho a reclamar si no estoy de acuerdo con el monto que figure en el Cepadem?

Sí, la recepción del documento no supone un finiquito. Si una persona no está de acuerdo con el monto asignado tendrá la oportunidad de hacer sus reclamaciones en las oficinas habilitadas por el MEF para tal efecto.

9 ¿Se pueden cambiar los certificados antes de que rediman?

El gobierno cambiará en efectivo los certificados por el 100% de su valor a través de los bancos oficiales en las fechas señaladas anteriormente (entre 2019 y 2022). No obstante, los beneficiarios podrán cambiarlos a partir de diciembre en los comercios que los reciban y en efectivo en bancos oficiales asumiendo un descuento.

10 ¿A cuánto ascenderá en total el gasto para el Estado?

Según el MEF, el gasto total ascenderá a $366 millones, aunque a medida que se va depurando la base de datos el monto puede variar. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el gasto se dividirá en cuatro partidas entre 2019 y 2022.