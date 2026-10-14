Copa Airlines crecerá 15% en capacidad y Heilbron destaca la importancia del turismo para la recuperación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, dijo que es fundamental que el país siga adelante tras del terremoto y fortalezca su capacidad para atraer visitantes internacionales.

Los recientes movimientos sísmicos que sacudieron a Panamá dejaron momentos de angustia e incertidumbre, especialmente entre las familias y comunidades de Veraguas y la península de Azuero.

En medio de la preocupación por los afectados y los esfuerzos de recuperación, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, envió un mensaje de solidaridad, pero también hizo un llamado a no detener las actividades que representan el sustento de miles de familias, entre ellas el turismo.

“Nuestros corazones están con las personas y comunidades afectadas, especialmente en Veraguas y la península de Azuero. La prioridad en este momento debe ser atender sus necesidades básicas y acompañarles en el proceso de recuperación”, expresó Heilbron durante el segundo Foro de Capacitación Turística de Copa Airlines, que se realiza en el Panamá Convention Center.

Pedro Heilbron, ceo y presidente ejecutivo de Copa Airlines. LP/Katiuska Hernández

El ejecutivo recordó que muchas familias de estas regiones dependen de los visitantes para generar ingresos, por lo que mantener activa la industria turística también constituye una manera de contribuir a su recuperación.

“Quienes podemos continuar trabajando, debemos hacerlo, para mantener activo el turismo en esa zona y estar preparados para apoyar a estas comunidades cuando puedan retomar sus actividades y volver a recibir visitantes”, manifestó.

Su mensaje se produjo en un momento en que Copa Airlines continúa apostando por el crecimiento del sector, con un aumento del 15% en su capacidad de vuelos y asientos durante 2026 y planes para incorporar, en promedio, 10 nuevas aeronaves por año durante los próximos años, con el objetivo de fortalecer la conectividad y atraer más turistas al país.

Copa Airlines amplía su capacidad 15%

Al referirse a las perspectivas de la industria, Heilbron aseguró que el turismo panameño atraviesa un momento favorable, impulsado por la promoción internacional del destino, el trabajo conjunto del sector turístico y la conectividad aérea.

“No es un secreto, el turismo en Panamá vive su mejor momento en la historia”, afirmó, al destacar que los visitantes están recorriendo distintas regiones del país y, en su mayoría, se muestran satisfechos con sus experiencias.

En ese contexto, anunció que Copa Airlines continúa ampliando sus operaciones para aumentar la cantidad de visitantes que llegan a Panamá.

“Para ser más específico, este año estamos creciendo en capacidad de vuelos y asientos en un 15%, el doble de lo que crecen otras aerolíneas en la región”, precisó.

Más conectividad y promoción turística

El presidente ejecutivo también destacó los resultados del programa Panamá Stopover, que permite convertir las conexiones aéreas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen en visitas al país.

Según explicó, la expansión de la conectividad debe acompañarse de mayores esfuerzos para mejorar la experiencia de los turistas y fortalecer la oferta de servicios.

“Pero la conectividad por sí sola no es suficiente. Podemos traer más visitantes al país, pero la experiencia que se lleven de Panamá depende del trabajo de miles de personas que los reciben, transportan, hospedan, alimentan y les muestran nuestros atractivos, nuestra cultura y nuestra forma de ser”, manifestó.

Destacó que, en el acumulado del año hasta septiembre, el programa Panamá Stopover atrajo al país a 206,670 visitantes y la meta es cerrar el año con más de 250,000 turistas.

Por ello, destacó la importancia de la capacitación de emprendedores, pequeñas y medianas empresas y otros actores de la industria turística, para que puedan aprovechar las nuevas tecnologías y mejorar la calidad de sus servicios.

“No podemos dormir en nuestros laureles. Debemos seguir trabajando para que, como país y como industria, estemos preparados para lo que viene”.