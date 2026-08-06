Copa Holdings eleva 15% el tráfico de pasajeros en un trimestre marcado por el alto costo del combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ingresos crecieron 25.7%, pero el incremento del 84.8% en el precio del combustible presionó las utilidades. La aerolínea movilizó 4.1 millones de pasajeros en el segundo trimestre para totalizar 8.2 millones en seis meses.

La industria aérea ha estado presionada este año por el alza en los precios del combustible que ha afectado la rentabilidad de las operaciones de muchas aerolíneas, además de la volatilidad en la demanda de pasajeros en algunas regiones.

En el segundo trimestre del año, Copa Holdings (el grupo que integra Copa Airlines y Wing) movilizó a más de 4.14 millones de pasajeros, lo que representó un incremento de 14.9% en comparación con el mismo período del año pasado.

Los resultados financieros presentados este jueves, revelan que los ingresos operativos se incrementaron 25.7% para alcanzar $1.059 millones.

Sin embargo, el buen resultado económico estuvo presionado por el incremento en el costo del combustible que impactó la rentabilidad de la compañía aérea. El beneficio neto se redujo 54.2%, hasta alcanzar $68,2 millones.

La empresa explicó que los resultados reflejan la fortaleza de su modelo de negocio en un entorno marcado por un encarecimiento significativo del combustible para aviación.

Durante el trimestre, el precio promedio por galón de combustible ascendió a $4.28, un incremento de 84.8% frente al segundo trimestre de 2025, mientras el gasto total o la factura en combustible de aviación se elevó en 110%, hasta los $449.6 millones.

Pese a este escenario, la aerolínea continuó expandiendo sus operaciones. La cantidad de asientos disponibles, es decir, la capacidad aumentó 16.5%, el factor de ocupación se ubicó en 86.7%, y el rendimiento por pasajero creció 8.7%.

En el consolidado al primer semestre Copa Holdings transportó 8.23 millones de pasajeros, un crecimiento de 15.8% respecto al mismo período del año anterior, mientras los ingresos operativos aumentaron 21.2% hasta $2,111.8 millones.

La utilidad neta en el primer semestre retrocedió 13.8%, hasta $280.6 millones, luego de que el gasto en combustible se incrementara 64%, impulsado por un alza de 44.8% en el precio promedio del galón.

En cuanto a sus accionistas, la junta directiva de Copa Holdings ratificó el tercer pago de dividendos de 2026 por $1.71 por acción, el cual será distribuido el 15 de septiembre a los accionistas registrados al 31 de agosto.

Aumento de la flota

Entre los principales hitos del trimestre, Copa Holdings incorporó cuatro aeronaves Boeing 737 MAX 8, elevando su flota a 131 aviones. Asimismo, registró un índice de puntualidad de 90.6% y un cumplimiento de vuelos de 99.8%.

La empresa también cerró el trimestre con $1,543 millones en efectivo e inversiones y una relación de deuda neta sobre EBITDA de 0.9 veces, reflejando una sólida posición financiera.

La compañía anunció la transición hacia un mayor número de operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el plan de pasar de seis a ocho bancos de conexiones a partir de marzo de 2027, medida con la que busca ampliar las opciones de viaje y mejorar el aprovechamiento de su flota e infraestructura.