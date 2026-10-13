Copa recupera sus operaciones tras cancelar más de 280 vuelos por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las cancelaciones representaron aproximadamente el 20% de los vuelos programados durante los días afectados. La aerolínea confirmó que el lunes 12 de octubre operó su itinerario completo y espera recuperar sus niveles habituales de puntualidad este martes 13.

Copa Airlines confirmó que tuvo que cancelar más de 280 vuelos, equivalentes a aproximadamente el 20% de su operación programada durante los días afectados, como consecuencia de los cierres del Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre y las réplicas que se produjeron durante el fin de semana.

La aerolínea explicó a La Prensa que el impacto inicial se produjo el viernes de 9 de octubre, alrededor de la 1:00 p.m., cuando Tocumen suspendió sus operaciones para verificar las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

Sin embargo, las constantes réplicas ocasionaron nuevos cierres de la torre de control y del aeropuerto, lo que dificultó la recuperación de los itinerarios.

La aerolínea explicó que cada interrupción obligó a realizar nuevas inspecciones de las pistas y otras instalaciones aeroportuarias, impidiendo temporalmente la llegada de aeronaves y generando retrasos adicionales en una operación que depende de la coordinación de vuelos, tripulaciones y conexiones internacionales.

La aerolínea retomó su itinerario completo el lunes 12 de octubre.

Según Copa Airlines, esta situación desencadenó desvíos hacia aeropuertos alternos, demoras en las salidas y cancelaciones. También provocó que algunas tripulaciones alcanzaran los límites reglamentarios de sus jornadas de servicio, por lo que no podían continuar operando inmediatamente después de la reapertura del aeropuerto.

La compañía señaló que la incertidumbre y los ajustes constantes en la programación de aeronaves y tripulaciones prolongaron las afectaciones incluso cuando Tocumen había reanudado sus operaciones.

La magnitud de las interrupciones obligó a Copa a cancelar más de 280 vuelos para reorganizar sus itinerarios, una medida que afectó aproximadamente una quinta parte de su programación durante el período de contingencia.

Recuperación de las operaciones

La aerolínea informó que el lunes 12 de octubre logró operar la totalidad de su itinerario sin cancelaciones relacionadas con las consecuencias del terremoto.

Para este martes 13 de octubre, la compañía prevé recuperar progresivamente sus niveles habituales de puntualidad, después de varios días de alteraciones en su centro de conexiones en Panamá.

Copa aseguró que la gran mayoría de los pasajeros afectados ya pudo continuar sus viajes y llegar a sus destinos finales, aunque sus equipos siguen atendiendo a quienes todavía necesitan completar sus itinerarios.

La empresa indicó que mantiene personal trabajando las 24 horas para reorganizar aeronaves y tripulaciones, recuperar la programación y atender a los viajeros afectados.

Hoteles, alimentación y cambios sin penalización

Ante las interrupciones, Copa Airlines informó que brindó asistencia de alimentación y gestionó alojamiento hotelero para pasajeros afectados, aunque reconoció que la disponibilidad de habitaciones en la ciudad de Panamá era limitada.

También buscó alternativas de viaje en otras aerolíneas, sujetas a la disponibilidad de asientos.

Como parte de las medidas de atención, la compañía implementó una política especial de flexibilidad que permite a los pasajeros afectados realizar cambios sin cargos adicionales y reprogramar sus viajes hasta el 31 de octubre de 2026.

Asimismo, habilitó la posibilidad de solicitar el reembolso de los boletos o de los segmentos no utilizados.