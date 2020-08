Costa Rica notifica a la OMC que Panamá bloquea entrada de productos

COMERCIO

Costa Rica informó que notificó al Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que Panamá bloquea el ingreso de productos costarricenses de origen animal desde hace más de tres meses al mercado panameño.

En un comunicado, emitido el jueves 6 de agosto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, expresaron que el bloqueo se constituye “en un problema comercial serio entre ambos países”.

La reacción de Costa Rica se conoce luego de que Panamá decidió inhabilitar 26 plantas costarricenses que procesan productos cárnicos y lácteos, debido a que las autoridades del vecino país no entregaron a tiempo la documentación requerida para continuar con la renovación de los permisos sanitarios, según ha señalado la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa).

Para las empresas de Costa Rica se trata de barreras no arancelarias de Panamá para proteger a su producción nacional.

La ministra costarricense de Comercio Exterior explicó, a través del comunicado, que se han realizado intensas gestiones entre las autoridades competentes de ambos países, tanto a nivel técnico y a nivel político, además de coordinar con el sector exportador.

”Se le ha requerido a Panamá cumplir con las disposiciones del artículo 13 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios que establece la obligación de permitir el comercio cuando la renovación de la habilitación del establecimiento se haya requerido con 90 días antes de su vencimiento”, indicó Jiménez Figueres.

Agregó que los acercamientos con las autoridades panameñas continúan, “pues debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para restablecer el comercio con nuestro importante vecino y socio comercial”.

Por su parte, el ministro de Agricultura Alvarado Rivera destacó que no es válido el argumento del cierre debido al vencimiento de permisos, lo cual no representa ningún fundamento técnico, ya que Costa Rica no ha variado sus condiciones sanitarias ni ha presentado desviaciones de inocuidad en sus productos.

“Desde que se conoció la medida, se inició la coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para solicitar a las autoridades panameñas la extensión del período de habilitación, de conformidad con la normativa centroamericana. Senasa ha realizado en tiempo y forma las solicitudes de renovación de habilitación de los establecimientos costarricenses ante las autoridades panameñas y ha ofrecido soluciones e incluso brindar cooperación y apoyo técnico a los establecimientos panameños para que puedan alcanzar los estándares sanitarios equivalentes con los de Costa Rica”, detalló el ministro Alvarado Rivera, quien agregó que Costa Rica mantiene un alto nivel zoosanitario y de inocuidad que garantiza la salud a los consumidores nacionales así como a los exigentes mercados a los que exporta.

Adicionalmente, el ministro Alvarado indicó que este nuevo problema se suma al bloqueo que ya se experimentaba con otros productos agrícolas, como tomate y banano, que tienen meses sin poder exportarse al mercado panameño.

Panamá informó el pasado 10 de julio al Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que exportan a Panamá desde hace muchos años.

Las nuevas medidas de Panamá afectan actualmente a 19 establecimientos pecuarios, según datos de Senasa, entre los que se cuentan establecimientos de lácteos y subproductos lácteos, alimento para peces, carne de bovino, cerdo, carne procesada de aves, embutidos.