Crisis de Ueno Bank en Paraguay alcanza a Panamá y otros tres países

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Trabajo de Paraguay informó que trabajadores de Panamá, Argentina, México y Nicaragua han contactado a las autoridades por la situación de empresas vinculadas al banco intervenido.

La crisis financiera de Ueno Bank −intervenido por problemas de solvencia en Paraguay− también tiene repercusiones en Panamá, donde trabajadores de una empresa vinculada al grupo empresarial propietario de la entidad bancaria han contactado a las autoridades paraguayas ante la incertidumbre laboral.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, reveló este martes que unas 7,000 personas han quedado sin empleo en compañías relacionadas con Ueno Bank, con operaciones en Paraguay, Argentina, México, Nicaragua y Panamá.

La funcionaria explicó −según declaraciones que recoge la agencia EFE− que han recibido llamadas de trabajadores de estos países, entre ellos Panamá, quienes laboraban para Itti, una empresa de servicios tecnológicos que prestaba servicios a Ueno Bank y está vinculada al Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera intervenida.

“Este entramado se extiende a nivel internacional”, advirtió Recalde en declaraciones a la radio paraguaya Universo 970.

La ministra detalló que entre las empresas con mayor número de trabajadores afectados figuran Ueno Bank, con 490 empleados directos; Itti, con cerca de 1,600 colaboradores, y Kaitel, también perteneciente al Grupo Vázquez, que contaba con unos 1,200 trabajadores.

Recalde informó que 37 empresas resultaron afectadas por la intervención bancaria. Además, anunció que quedará sin efecto una cláusula de exclusividad incluida en los contratos de trabajadores de Ueno y otras compañías vinculadas, con el propósito de permitirles buscar nuevas oportunidades laborales.

La intervención de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció hace una semana el inicio de un procedimiento de resolución contra Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La entidad bancaria había recibido más de 800 millones de dólares en fondos públicos, principalmente procedentes de cajas de pensiones.

La intervención también desencadenó una crisis política en Paraguay, que alcanzó al entonces presidente Santiago Peña y al ahora exdirector del BCP Carlos Carvallo. El caso mantiene bajo investigación a directivos y personas vinculadas al banco.

Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay donde se observa autoridades realizando el registro de la vivienda del extitular del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, en prisión preventiva. EFE

El Grupo Vázquez reúne más de 20 empresas de sectores como servicios financieros, tecnología, movilidad, entretenimiento y deporte. Su fundador, Miguel Vázquez, y otros seis directivos de Ueno permanecen en prisión preventiva. La Fiscalía ha imputado a 27 personas vinculadas con el banco.

Mulino se refiere a la situación de Paraguay

Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, reiteró este martes que conversó durante aproximadamente 40 minutos con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, con quien abordó la situación que atraviesa ese país tras la crisis de Ueno Bank.

Mulino calificó el escenario paraguayo como una “crisis delicada” y destacó los avances en la recuperación de los ahorros de los clientes de la entidad financiera.

“Me hizo el informe de la recuperación que están teniendo los ahorristas, casi un 94% han logrado comenzar los pagos, eso es muy bueno”, expresó.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. EFE/ Juan Pablo Pino

El mandatario panameño señaló que este intercambio permitirá fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, así como los vínculos de Panamá con Paraguay en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur).