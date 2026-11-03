¿Cuánto quieren ganar los panameños y cuánto ganan realmente?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aspiración salarial promedio cayó 7% en lo que va de 2026, hasta ubicarse en $994 mensuales. Aun con ese retroceso, supera la mediana salarial nacional, que fue de $769.40 en agosto, según el INEC.

Las personas que buscan empleo en Panamá están ajustando sus expectativas salariales. En septiembre, el ingreso mensual promedio que aspiraban recibir se ubicó en $994, una disminución de 7% en lo que va de 2026, según el Index del Mercado Laboral de Konzerta.

El comportamiento de las expectativas coincide con un mercado laboral en el que los ingresos presentan diferencias importantes según la actividad económica y el tipo de ocupación. La mediana del salario mensual de los trabajadores empleados en Panamá fue de $769.40 en agosto, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Mientras Konzerta mide cuánto esperan ganar las personas que se postulan a una vacante, el INEC recoge los salarios que efectivamente devengan los trabajadores ocupados. No son mediciones equivalentes, pero permiten observar dos dimensiones del mercado laboral: las expectativas de quienes buscan una oportunidad y los ingresos de quienes ya tienen empleo.

Aspiración salarial, según índice de Konserta.

El mercado habla

Los datos del INEC muestran que casi 3 de cada 10 trabajadores, el 29.7%, se concentran en el rango salarial de $600 a $799 mensuales. Otro 14.3% devenga entre $800 y $999, mientras que el 14% recibe entre $1,000 y $1,499. En el extremo superior, solo el 3.9% registra ingresos mensuales de $3,000 o más.

Las diferencias también son marcadas entre actividades económicas. La enseñanza registra una mediana salarial de $1,329 mensuales, seguida de las actividades financieras y de seguros, con $1,272.70, y los servicios sociales y relacionados con la salud, con $1,176.60.

En contraste, la mediana salarial en agricultura, ganadería, pesca y silvicultura es de apenas $353.50, mientras que en las actividades de los hogares se sitúa en $325.90. En comercio, una de las actividades que concentra mayor cantidad de trabajadores, alcanza $712.30.

Salarios en Panamá

En este contexto, el reporte de Konzerta señala que la aspiración salarial promedio cayó 1.34% respecto a agosto y 6.63% frente a septiembre de 2025.

Por nivel de experiencia, los candidatos a posiciones de jefe o supervisor solicitaron en promedio $1,260 mensuales; los perfiles senior y semi-senior, $1,039, y los junior, $740.

Aspiración salarial, según índice de Konserta.

Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint, explicó que los resultados del tercer trimestre reflejan ajustes en las expectativas de los candidatos frente al contexto económico. Según indicó, comprender estos cambios es importante tanto para las empresas al estructurar sus propuestas salariales como para las personas al tomar decisiones sobre su trayectoria profesional.

“Los datos del tercer trimestre nos muestran que los talentos están adecuando sus expectativas a contexto económico”.

La brecha en las expectativas salariales por género también aumentó. En septiembre, los hombres solicitaron en promedio $1,013 mensuales, frente a $972 de las mujeres. La diferencia fue de 4.20%, superior al 3.83% registrado en agosto y al 2.97% de julio.

En cuanto a la demanda de personal, el negocio de las ventas concentró el 12.69% de los avisos de empleo publicados en septiembre, seguida de comercial, con 10.71%, y contabilidad, con 4.78%.

Estas áreas también encabezaron las postulaciones: Comercial reunió el 15.55% de las aplicaciones y ventas el 14.64%.