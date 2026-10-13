NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Marítima de Panamá anunció la reanudación gradual de las operaciones en los puertos estatales que habían sido suspendidas tras el terremoto del 9 de octubre. Puerto Mutis, Búcaro y El Agallito mantienen restricciones.

Tras las inspecciones realizadas en las instalaciones portuarias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó la reanudación del 80% de las actividades de zarpe y de las operaciones de embarque en los puertos estatales que habían suspendido sus servicios.

Sin embargo, algunas terminales mantienen restricciones de funcionamiento debido a daños en sus instalaciones y dificultades de acceso.

En específico, informaron que Puerto Mutis, en Veraguas, permanecerá cerrado por recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mientras que al puerto de Búcaro, en Los Santos, todavía no ha sido posible acceder debido a las condiciones de la vía.

En El Agallito, provincia de Herrera, el muelle continuará cerrado hasta nuevo aviso, aunque las oficinas administrativas operarán con normalidad.

En el puerto de Mensabé, en Los Santos, las restricciones anunciadas se aplicarán únicamente este martes 13 de octubre. Durante la jornada se suspenderá la atención al público en las oficinas, pero se mantendrá personal disponible para supervisar los zarpes.

La AMP explicó que las limitaciones también responden a la situación de colaboradores cuyas viviendas sufrieron daños parciales o totales por el movimiento sísmico.

La entidad indicó que continuará evaluando las condiciones de las instalaciones y coordinando acciones con las autoridades correspondientes para recuperar el 100% de las operaciones portuarias. Asimismo, exhortó a los usuarios y operadores marítimos a consultar sus canales oficiales para conocer las próximas actualizaciones sobre el funcionamiento de los puertos.