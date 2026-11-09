NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las compañías de seguros han constituido reservas por $126.16 millones para atender los siniestros reportados. Según la Superintendencia de Seguros, el 98.65% de las reclamaciones corresponde a los ramos de incendio y multirriesgo.

El terremoto registrado el pasado 9 de octubre y sus posteriores réplicas han generado 6,865 reclamos a las compañías aseguradoras en Panamá, con reservas constituidas por $126.16 millones para atender los daños reportados por los asegurados, principalmente en el interior del país.

Las cifras corresponden al consolidado estadístico preliminar de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), con corte al 6 de noviembre de 2026, divulgado este lunes 9 de noviembre.

De acuerdo con la entidad reguladora, los siniestros han sido reportados por 17 compañías aseguradoras. Las otras cinco empresas, de las 22 que operan en el país, no comercializan los ramos en los que se concentran las afectaciones relacionadas con el evento sísmico.

El 98.65% de los siniestros se concentra en los ramos de incendio y multirriesgo, que incluyen coberturas relacionadas con daños a bienes asegurados.

Sin embargo, la Superintendencia precisó que las reclamaciones registradas representan apenas el 1.85% del total de las pólizas de incendio y multirriesgo existentes en el país.

En cuanto a la distribución geográfica, Panamá, Coclé, Los Santos, Veraguas y Herrera son las provincias que concentran la mayor cantidad de reportes presentados a las aseguradoras.

El regulador del sector de los seguros aclaró que estas estadísticas no representan la totalidad de los daños ocasionados por el sismo, debido a que únicamente incluyen las reclamaciones relacionadas con bienes y riesgos que cuentan con una póliza de seguro.

Los registros del sector asegurador comprenden exclusivamente los siniestros notificados sobre riesgos asegurados.

Evaluación de daños e indemnizaciones

La Superintendencia informó que las compañías aseguradoras continúan con los procesos de recepción de reclamaciones, inspección de los bienes afectados, evaluación de las coberturas y determinación de las indemnizaciones correspondientes.

Estas labores requieren la coordinación entre aseguradoras, ajustadores independientes, corredores de seguros y otros profesionales especializados para establecer la magnitud de los daños y determinar los pagos que correspondan según las condiciones de cada póliza.

La entidad indicó que mantiene una supervisión activa sobre la evolución de los siniestros, el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras y la atención de los reclamos.

También exhortó a los asegurados afectados a mantener comunicación con sus compañías de seguros o corredores, presentar oportunamente la documentación requerida y utilizar los canales oficiales para dar seguimiento a sus reclamaciones.

Apadea había reportado 6,453 siniestros

Por su parte, la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) informó que, con base en los datos suministrados por las 19 compañías miembros al 31 de octubre de 2026, se habían registrado 6,453 siniestros relacionados con el sismo, con reservas preliminares por $108.7 millones.

Apadea aclaró que las cifras son preliminares y están sujetas a modificaciones conforme avancen las inspecciones de los inmuebles afectados y se reciba información adicional de las compañías aseguradoras.

El gremio explicó que la prioridad inicial de las aseguradoras ha sido recibir y registrar oportunamente los reclamos para luego proceder con las inspecciones, verificar la procedencia de las coberturas y cuantificar las indemnizaciones.

Asimismo, solicitó comprensión y paciencia a los asegurados, debido a que la evaluación de los daños requiere una coordinación especial entre las compañías, los ajustadores independientes y otros profesionales involucrados.