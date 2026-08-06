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    Reformas

    Despidos: Visa elimina hasta 2,600 trabajadores para impulsar el uso de la IA

    Las regiones más afectadas fueron Estados Unidos y Europa. El impacto en Centroamérica fue mínimo.

    EFE
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    Despidos: Visa elimina hasta 2,600 trabajadores para impulsar el uso de la IA
    Fotografía de archivo de un primer plano de una tarjeta VISA en Nueva York (Estados Unidos). EFE

    La empresa de pagos con tarjeta Visa ejecutó una ronda de despidos de personal que afectó a unos 2,600 trabajadores en el marco de una estrategia para optimizar las operaciones y acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA).

    En un comunicado interno recogido por Los Angeles Times, la empresa con sede en San Francisco detalló la necesidad de transformar su estructura de trabajo.

    “Para aprovechar las oportunidades que se presentan y posicionar a Visa de la mejor manera para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando nuestra forma de trabajar”, reza el memorando distribuido en la empresa y escrito por el director ejecutivo Ryan McInerney.

    Despidos: Visa elimina hasta 2,600 trabajadores para impulsar el uso de la IA

    “La IA también está ayudando a acelerar esta evolución y a dar forma a la manera en que se trabaja en Visa”, agregó McInerney en el escrito.

    La ronda de despidos representaría aproximadamente un 7% de su plantilla, según Los Angeles Times, y se suma a la apuesta de otras empresas con sede en Silicon Valley (California) por reestructurar sus equipos en favor de la automatización tecnológica, como la tecnológica Intel o la plataforma Uber.

    EFE

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