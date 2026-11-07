El mapa del dinero de la CSS: ¿en qué invierte, cuánto gana y cuánto concentra en el Estado?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una parte importante de los fondos de la CSS termina financiando al propio Estado panameño. Los fondos están destinados a respaldar el pago de las pensiones y otras obligaciones de la CSS, pero no permanecen guardados en una bóveda. Se invierten y generan intereses.

La Caja de Seguro Social (CSS) no solo recibe las cuotas de trabajadores y empleadores para financiar las pensiones y otras prestaciones. También administra esos recursos y coloca parte de ellos en distintas inversiones para generar rendimientos. Para ello, le presta dinero al Estado mediante la compra de títulos de deuda, deposita fondos en bancos y adquiere instrumentos financieros vinculados a entidades y empresas como Coca-Cola, Ford y Oracle.

Al 30 de septiembre de 2026, administraba reservas por $15,254.2 millones. Conocer dónde se coloca ese dinero y qué rendimiento genera no es un asunto exclusivo de los administradores de la CSS. Es información que les concierne directamente a los trabajadores y empleadores que aportan a la institución y cuyos recursos alimentan esas reservas.

Inversiones de la CSS

En términos sencillos, cuando compra un bono del Gobierno, por ejemplo, le presta dinero a la República de Panamá, que se compromete a pagar intereses y devolver el capital en una fecha determinada. Cuando constituye un depósito a plazo, resguarda el dinero en un banco durante un período acordado y recibe intereses a cambio.

De los $15,254.2 millones en reservas de la CSS, $12,793.0 millones están colocados en el Estado panameño, la mayoría en deuda pública.

El Estado capta el mayor monto de inversiones.

Unos $4,972.9 millones están colocados en la banca estatal y empresas públicas, principalmente mediante depósitos en el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros.

El Estado panameño concentra el 83.9% de las reservas de la CSS si se incluyen los depósitos en la banca estatal, y el 56.3% si solo se cuentan los títulos de deuda. La Ley 462 de 2025 fija un límite de 75% para la exposición al riesgo soberano, pero la CSS no precisa con cuál de esos cálculos se mide.

La CSS asegura que diversificará el portafolio sin sacrificar rendimientos. De acuerdo con la entidad, las inversiones hechas antes de la reforma se administrarán conforme al régimen de transición: en lugar de venderlas, la institución esperará a que venzan y orientará las nuevas colocaciones hacia una cartera más equilibrada.

Depósitos en el sector privado

El dinero también llega al sector privado. La CSS mantiene depósitos en bancos como Bladex, BAC, Global Bank y Banistmo, y tiene bonos de entidades financieras panameñas y títulos de compañías como Copa Holdings, Elektra Noreste y Empresas Melo.

Depósitos en la banca

En un comunicado sobre sus inversiones y depósitos al 30 de septiembre de 2026, la CSS destaca, justamente, que sus depósitos privados están en seis bancos supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Según la institución, esos bancos se escogen tras evaluar su solvencia, liquidez y calificación crediticia, conforme a su ley orgánica.

Visto en el conjunto de las reservas, el peso de estas colocaciones es pequeño: los depósitos en bancos privados representan 2.44%, y los bonos de bancos y financieras panameñas, 1.82%. En conjunto suman 4.26%.

“En la Caja de Seguro Social las decisiones de inversión se sustentan en expedientes técnicos, no en vínculos familiares, personales o políticos...”, precisa el comunicado.

Fuera de Panamá, el portafolio incluye deuda de gobiernos extranjeros e instrumentos vinculados a bancos y empresas internacionales como Oracle, Coca-Cola, Walmart, Ford y General Motors.

Inversiones en el extranjero.

Esto no significa que la CSS sea accionista de esas compañías. En buena parte de estos casos, ha adquirido notas vinculadas a crédito (CLN, por sus siglas en inglés). Estas notas las emiten bancos, y su rendimiento y pago dependen del comportamiento crediticio de una empresa o gobierno de referencia. Es decir, la CSS compra un instrumento financiero a un banco, no acciones de la compañía mencionada.

1 70% en títulos de deuda, es decir, préstamos a gobiernos, bancos y empresas, y 30% en depósitos a plazo fijo en bancos. 2 84 de cada 100 dólares terminan en el Estado panameño, en bancos estatales o en empresas estatales. La mitad del total, 51.3%, es deuda directa de la República. 3 El rendimiento, en promedio, 5.54% al año. Los títulos rinden 5.87% y los depósitos, 4.78%.

En cuanto a la distribución general de las reservas, el 70% está colocado en una cartera de valores, equivalente a $10,674.0 millones, y el 30% restante, $4,580.2 millones, se mantiene en depósitos a plazo en bancos. La cartera de valores está concentrada casi por completo en instrumentos de renta fija y rinde en promedio 5.87%. Los depósitos pagan 4.78%, y el conjunto de las reservas, 5.54%, según los datos al 30 de septiembre de 2026.

Los rendimientos reportados

Los rendimientos reportados

Ese rendimiento representa la tasa promedio de los instrumentos, no necesariamente el dinero que la CSS ya recibió en efectivo durante el período. La diferencia importa porque los recursos están colocados a distintos plazos y bajo condiciones financieras específicas.

La composición de las inversiones muestra cuánto dependen los ahorros de los asegurados del desempeño del Estado, los bancos y las empresas en las que la CSS coloca sus recursos.