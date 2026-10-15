El teleférico de San Miguelito ya tiene luz verde para su construcción

El teleférico que atravesará San Miguelito comenzó este jueves 15 de octubre una nueva etapa con la entrega de la orden de proceder, que da luz verde al inicio de la construcción. El contrato, por $255.2 millones, fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. a través del Metro de Panamá.

Se trata de un sistema que tendrá capacidad para transportar 2,000 pasajeros por hora en cada sentido y se conectará con la Línea 2 del Metro en la vía Cincuentenario.

César Pinzón, director general del Metro de Panamá, dijo que el éxito de la iniciativa dependerá del trabajo conjunto entre contratistas, técnicos, autoridades y la comunidad. Sus palabras abrieron el acto protocolario en el que se entregó la orden de proceder al contratista.

El presidente José Raúl Mulino durante la entrega de la orden de proceder del proyecto del teleférico. LP/Elysée Fernández

Más temprano, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, declaró que espera que la construcción genere empleo para miles de personas y que, una vez terminado, el sistema ayude a conectar a las comunidades con las oportunidades laborales de la ciudad.

El proyecto tendrá seis estaciones y recorrerá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El Metro compartió lo que serían las imágenes conceptuales del diseño de las estaciones.

El recorrido partirá de Balboa, en el área de Vía España, llegará a Cincuentenario, donde se conectará con la Línea 2 del Metro, y desde allí se adentrará en San Miguelito. Cortesía

Así lucieran las conexiones de las estaciones del teleférico. Cortesía

Hernández también destacó lo que ocurrirá alrededor de las estaciones. El proyecto contempla aceras, estacionamientos, espacios comerciales para personas que actualmente venden de manera informal y centros de orientación infantil. La idea, dijo, es que la infraestructura no llegue aislada, sino acompañada de servicios y actividad económica.

280,777 cantidad de habitantes en San Miguelito

En un distrito donde persisten problemas de agua, residuos e inseguridad, Hernández reconoció que el teleférico no resuelve por sí solo esas necesidades. Su apuesta es que el empleo y la actividad económica que genere la obra ayuden a mover otras piezas.

“Cuando hay empleo, cuando hay trabajo, disminuye la inseguridad”, dijo.

También planteó la posibilidad de que el teleférico se convierta en un atractivo turístico para San Miguelito, como ha ocurrido en Medellín y otras ciudades que han utilizado estos sistemas no solo para transportar pasajeros, sino también como parte de su transformación urbana.

Durante el acto de entrega de la orden de proceder, el presidente José Raúl Mulino pidió a la empresa contratista cumplir con los plazos y garantizar la seguridad de los usuarios.