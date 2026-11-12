NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De un total de 370 empresas contactadas, 73 reportaron algún tipo de afectación y se identificados 39 casos que requierían atención con asistencia técnica.

Las empresas con afectaciones, daños y otros impactos incluso técnicos y de índole laboral a causa del terremoto del pasado 9 de octubre, podrán registrar sus casos en un formulario digital que habilitó esta semana el Ministerio de Comercio e Industrias.

En un censo preliminar realizado por el MICI tomando como referencia 454 empresas registradas en los programas Mujer Exporta, PYMEXPORT, Agroindustria Competitiva y Tu Comercio Digital, se lograron contactar a 370 empresas ubicadas en Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí.

De ese universo empresarial, el MICI detalló que 73 registraron algún tipo de afectación por el terremoto. Entre los principales problemas reportados figuran daños físicos en instalaciones, disminución de ventas, retrasos en pedidos, dificultades de abastecimiento y reducción o suspensión temporal de operaciones.

Mientras que en materia laboral 12 empresas reportaron alrededor de 31 trabajadores afectados por interrupciones temporales, reducción de jornadas o suspensiones preventivas.

El MICI indicó que se identificaron 39 casos que necesitaban asistencia (25 de forma técnica y 14 empresas lograron resolver las afectaciones reportadas).

MICI habiltia formulario digital para registrar comercios y empresas afectadas por el terremoto. Hasta la fecha se han reportado 73 empresas con afectaciones de un total de 370 contactadas en las zonas impactadas.



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Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, detalló que el formulario digital se encuentra disponible en la biografía de Instagram del MICI.

Los afectados deben proporcionar los datos del negocio y de contacto, indicar la ubicación del establecimiento, describir los daños o dificultades que enfrentan y adjuntar fotografías que permitan documentar las afectaciones.

Además del formulario digital, los empresarios pueden solicitar orientación o comunicar su situación a través de la línea 311 o acercándose a las oficinas regionales del MICI.