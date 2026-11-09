NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El título universitario y los años de experiencia ya no son necesariamente los principales factores para conseguir un empleo. En Panamá, las empresas comienzan a dar mayor importancia a las habilidades y capacidades de los candidatos durante sus procesos de selección.

Así lo revela el estudio Skills Based Hiring, elaborado por Konzerta en octubre de 2026, según el cual el 46% de los especialistas en Recursos Humanos elegiría al candidato con mejores habilidades para el puesto, mientras que solo el 8% priorizaría el título universitario.

La investigación también muestra que el potencial de aprendizaje está ganando espacio entre los criterios de selección. Un 38% de los especialistas consultados afirmó que, ante dos candidatos para una misma posición, elegiría a quien demuestre mayor capacidad para aprender. En contraste, solo un 8% optaría por quien tenga más experiencia previa.

Las empresas flexibilizan los requisitos

Otro de los hallazgos del estudio es que el 51% de las organizaciones en Panamá modificó, durante los últimos dos años, la redacción de sus ofertas de empleo para flexibilizar o eliminar requisitos que anteriormente podían limitar la participación de candidatos.

¿Qué tiene mayor peso al seleccionar a una persona? Experiencia laboral previa 20 % Habilidades técnincas 17 % Título universitario o nivel educativo 7 % Afinidad con la organización 2 % Todas son importantes 54 %

El estudio determina que los resultados reflejan una apertura hacia perfiles profesionales distintos, incluidos candidatos que pueden no cumplir con todos los requisitos académicos o de trayectoria, pero que cuentan con las competencias necesarias para desempeñar una función.

¿Qué habilidades buscan las empresas en Panamá?

En cuanto a las competencias técnicas, el manejo de herramientas digitales encabeza las preferencias de los empleadores, con un 50% de las respuestas.

¿Qué habilidades técnicas son las más buscadas? Manejo de herramientas digitales específicas del puesto 50 % Manejo de herramientas de IA 42 % Análisis, interpretación y visualización de datos 42 % Dominio de idiomas 38 % Manejos de sistemas como CRM o ERP 35 %

En las habilidades blandas, el trabajo en equipo y la colaboración ocupan el primer lugar, con un 58%.

¿Cuáles son las habilidades blandas más buscadas? Trabajo en equipo y colaboración 58 % Resolución de problemas 46 % Comunicación efectiva 42 % Adaptibilidad y flexibilidad 42 % Capacidad de aprendizaje continuo 42 % Liderazgo e influencia 38 %

Estos resultados muestran que las empresas no solo buscan trabajadores con conocimientos técnicos, sino también personas capaces de colaborar, resolver situaciones y adaptarse a entornos laborales cambiantes.

Las pruebas prácticas ganan terreno

De acuerdo con el estudio, el 46% de las empresas que aplica este enfoque reporta una mejora en el desempeño laboral de sus trabajadores, mientras que el 19% destaca una mejor adaptación de los nuevos empleados a sus funciones.

Además, el 73% de los especialistas considera que este modelo amplía la diversidad de candidatos dentro de las organizaciones.

En cuanto a los mecanismos para evaluar las capacidades de los postulantes, el 34% considera que las pruebas prácticas son el método más efectivo para comprobar sus conocimientos y habilidades. En contraste, solo el 4% cree que el título académico, por sí solo, demuestra que una persona tiene las competencias necesarias para desempeñar un puesto.