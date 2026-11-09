El título universitario y los años de experiencia ya no son necesariamente los principales factores para conseguir un empleo. En Panamá, las empresas comienzan a dar mayor importancia a las habilidades y capacidades de los candidatos durante sus procesos de selección.
Así lo revela el estudio Skills Based Hiring, elaborado por Konzerta en octubre de 2026, según el cual el 46% de los especialistas en Recursos Humanos elegiría al candidato con mejores habilidades para el puesto, mientras que solo el 8% priorizaría el título universitario.
La investigación también muestra que el potencial de aprendizaje está ganando espacio entre los criterios de selección. Un 38% de los especialistas consultados afirmó que, ante dos candidatos para una misma posición, elegiría a quien demuestre mayor capacidad para aprender. En contraste, solo un 8% optaría por quien tenga más experiencia previa.
Las empresas flexibilizan los requisitos
Otro de los hallazgos del estudio es que el 51% de las organizaciones en Panamá modificó, durante los últimos dos años, la redacción de sus ofertas de empleo para flexibilizar o eliminar requisitos que anteriormente podían limitar la participación de candidatos.
El estudio determina que los resultados reflejan una apertura hacia perfiles profesionales distintos, incluidos candidatos que pueden no cumplir con todos los requisitos académicos o de trayectoria, pero que cuentan con las competencias necesarias para desempeñar una función.
¿Qué habilidades buscan las empresas en Panamá?
En cuanto a las competencias técnicas, el manejo de herramientas digitales encabeza las preferencias de los empleadores, con un 50% de las respuestas.
En las habilidades blandas, el trabajo en equipo y la colaboración ocupan el primer lugar, con un 58%.
Estos resultados muestran que las empresas no solo buscan trabajadores con conocimientos técnicos, sino también personas capaces de colaborar, resolver situaciones y adaptarse a entornos laborales cambiantes.
Las pruebas prácticas ganan terreno
De acuerdo con el estudio, el 46% de las empresas que aplica este enfoque reporta una mejora en el desempeño laboral de sus trabajadores, mientras que el 19% destaca una mejor adaptación de los nuevos empleados a sus funciones.
Además, el 73% de los especialistas considera que este modelo amplía la diversidad de candidatos dentro de las organizaciones.
En cuanto a los mecanismos para evaluar las capacidades de los postulantes, el 34% considera que las pruebas prácticas son el método más efectivo para comprobar sus conocimientos y habilidades. En contraste, solo el 4% cree que el título académico, por sí solo, demuestra que una persona tiene las competencias necesarias para desempeñar un puesto.