Energía, logística, tecnología y finanzas: los sectores que Panamá presenta a inversionistas del Foro Económico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Representantes de 28 empresas y organizaciones internacionales participaron en una reunión estratégica del Foro Económico Mundial, en la que el Gobierno presentó su apuesta por desarrollar un centro multienergético y financiero.

Panamá busca ampliar su participación en los negocios internacionales más allá del movimiento de mercancías y el tránsito por el Canal, con una estrategia dirigida a atraer inversiones en energía, infraestructura logística, tecnología y servicios financieros.

Estas oportunidades fueron presentadas durante la Reunión Estratégica País del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), inaugurada por el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de Las Garzas, con la participación de representantes de 28 empresas y organizaciones internacionales interesadas en explorar las posibilidades de negocios que ofrece el país.

Entre los participantes figuran compañías vinculadas con la energía, el transporte marítimo, la logística, los servicios financieros, los seguros, la tecnología y el comercio internacional.

En la lista destacan AES Corporation, EQT Corporation, Mingyang Smart Energy Group, Royal Vopak y Naturgy, relacionadas con actividades energéticas; mientras que en el ámbito logístico y marítimo aparecen A.P. Møller-Maersk, Mitsui O.S.K. Lines, Port of Antwerp-Bruges, Stena Line Group y DHL Global Forwarding.

Reunión con el Foro Económico Mundial. Cortesía Presidencia

También participaron representantes de Mastercard, Visa, J. Safra Sarasin Asset Management, Marsh y Swiss Re, así como empresas de otros sectores, entre ellas Uber, PepsiCo y The Coca-Cola Company.

La reunión tuvo como eje central el tema “Panamá: El Hub Global de la Confianza, la Competitividad y el Crecimiento Sostenible”, en un contexto en el que las empresas internacionales buscan diversificar sus operaciones y reducir riesgos asociados con las cadenas globales de suministro.

“Somos una plataforma estratégica integral concebida para potenciar el comercio internacional, atraer inversión con seguridad jurídica y fomentar una cooperación internacional efectiva”, afirmó Mulino durante su intervención.

Toby Z. Rice es Presidente y Director Ejecutivo de EQT Corporation (NYSE: EQT), el principal productor de gas natural de Estados Unidos. Cortesía Presidencia

El mandatario sostuvo que el país necesita avanzar hacia actividades que complementen su tradicional posición como centro de transporte y distribución de mercancías.

“Sin embargo, en la dinámica económica del siglo XXI, limitarnos a mover carga y mercancías ya no es suficiente. El mandato central de mi administración es transformar a Panamá en el mayor nodo multienergético, logístico, digital y financiero de toda nuestra región”, señaló.

Energía, Canal y nuevos negocios logísticos

La estrategia presentada por el Ejecutivo contempla cuatro pilares, comenzando por la seguridad hídrica y la modernización de la infraestructura logística del Canal de Panamá.

Mulino explicó que la vía interoceánica ejecuta un plan integral de infraestructura hídrica para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en su cuenca hidrográfica, como parte de los esfuerzos para fortalecer la operación de esta ruta comercial.

Otro componente es la transición hacia un centro logístico de clase mundial que incorpore tecnologías para mejorar la eficiencia y responder a las exigencias ambientales de la industria.

El ministro para asuntos del Canal y secretario de metas, José Ramón Icaza presentó los planes de inversión a los empresarios del Foro Económico Mundial. Cortesía Presidencia

En este apartado, el presidente destacó que la descarbonización del transporte marítimo y de la industria global representa una transformación que Panamá busca acompañar mediante su estrategia de desarrollo.

La presencia de empresas internacionales vinculadas con energía, transporte marítimo y almacenamiento de productos energéticos se produce en el marco de esta apuesta gubernamental por consolidar al país como un nodo multienergético.

No obstante, el comunicado oficial no detalla proyectos concretos, montos de inversión ni acuerdos alcanzados con estas compañías durante el encuentro.

Panamá se ofrece como plataforma para las multinacionales

La integración comercial y la atracción de inversiones constituyen otro de los pilares expuestos por el Gobierno.

Mulino destacó la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado y planteó que esta relación permitirá fortalecer las conexiones comerciales entre Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia y Europa.

“Panamá se consolida como la plataforma óptima para las estrategias de ‘nearshoring’ y ‘friendshoring’ de las multinacionales que buscan diversificar sus operaciones, reducir riesgos logísticos y operar desde un ecosistema logístico maduro y altamente interconectado”, expresó.

Movimiento portuario. LP/Elysée Fernández

La propuesta busca aprovechar la infraestructura logística y la conectividad internacional del país para captar operaciones empresariales que requieren acceso a diferentes mercados.

El cuarto pilar está relacionado con la seguridad jurídica, la transparencia y el fortalecimiento institucional, factores que el Gobierno considera necesarios para atraer capital internacional de largo plazo.

En este sentido, Mulino mencionó los avances de Panamá frente a las listas de la Unión Europea relacionadas con el blanqueo de capitales y la cooperación fiscal, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones de inversión.

Empresas buscan identificar oportunidades

Marisol Argueta, directora principal para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, explicó que la reunión también permitirá conocer las prioridades de las compañías internacionales y sus inquietudes respecto al entorno de negocios panameño.

“Queremos que esta reunión le sirva a Panamá para entender a dónde están los intereses y las preocupaciones de las empresas y que también los empresarios conozcan a dónde están esas grandes oportunidades que un país como Panamá tiene”, indicó.

Por su parte, Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial, destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial para potenciar la posición estratégica de Panamá.

Reunión de empresarios del Foro Económico Mundial en la presidencia de Panamá. Cortesía Presidencia

El encuentro reunió a representantes del sector privado internacional y autoridades del Gobierno, entre ellas los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Asuntos para el Canal, José Ramón Icaza.

La reunión se presenta como un espacio de acercamiento entre el Gobierno panameño y compañías internacionales, aunque hasta el momento el comunicado no informa sobre compromisos de inversión, anuncios de nuevos proyectos o acuerdos comerciales derivados del encuentro.