NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Grupo Rey informó este sábado 7 de noviembre del fallecimiento de su presidente vitalicio honorario, Nicholas Psychoyos.

“Hoy honramos la vida y el legado de un líder visionario, cuyo incansable trabajo, calidez humana y valores trazaron el camino de lo que somos hoy como empresa”, destacó el grupo en su cuenta de Instagram. De igual forma, se resalta que su huella es imborrable y su memoria vivirá por siempre en cada rincón de la organización.

El Grupo Rey lidera las operaciones de los supermercados Rey, Romero, Mr. Precio y las farmacias Metro Plus.