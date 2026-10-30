Fiestas Patrias: ¿a dónde viajan los panameños? Tocumen prevé 95 mil pasajeros adicionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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España, Bogotá, Miami y Punta Cana figuran entre los destinos internacionales más buscados por los viajeros desde Panamá. El Salvador comienza a ganar terreno entre las nuevas preferencias. Tocumen estima movilizar a 95 mil viajeros locales.

El calendario de noviembre también mueve las maletas fuera de Panamá. España, Bogotá (Colombia), Miami (Estados Unidos) y Punta Cana (República Dominicana) están entre los destinos internacionales que despiertan mayor interés para las Fiestas Patrias, mientras El Salvador empieza a abrirse paso entre las nuevas preferencias de los viajeros.

Así lo explicó a La Prensa, Aryadna Saldaña Marín, presidenta de la Asociación Panameña de Agencias de Viajes (Apavit), al hacer un balance del comportamiento de la demanda turística para este periodo.

“Ha habido bastante movimiento, eso depende también de la agencia de viaje, se han sacado muchos paquetes porque ha coincidido prácticamente una semana completa de vacaciones y han estado viajando a destinos como Europa, sobre todo España”.

Parque del Retiro en Madrid. Europa Press

A la lista de destinos se suman Orlando, Buenos Aires y Cancún.

Indicó que con anticipación muchos viajeros fueron adquiriendo sus paquetes turísticos y han decidido tomar una semana completa para viajar a varios destinos seleccionados, como España, que representa una puerta para el resto de Europa.

San Salvador.

La demanda turística

Aunque inicialmente las expectativas apuntaban a que la celebración del Mundial de Fútbol 2026 podría reducir la cantidad de panameños que viajarían durante las Fiestas Patrias de noviembre, el comportamiento de la demanda ha mostrado un panorama distinto.

La presidenta de Apavit explicó que esperaba que el evento deportivo tuviera alguna incidencia en los planes de viaje de los consumidores; sin embargo, el movimiento de viajeros ha superado esa previsión y las agencias reportaron un mayor dinamismo para esta fecha.

“Yo pensé, en lo personal, que para esta temporada patria iba a ser un poquito bajo, porque mucha gente ya había gastado para el Mundial, pero hay muchos que no viajaron para el Mundial; comenzaron a adquirir paquetes para los días de Fiestas Patrias, entonces estas personas que no viajaron están yendo con su familia para distintos lugares”.

Sostuvio que sin duda las fiestas patrias representan una oportunidad para organizar escapadas y vacaciones, tanto hacia destinos internacionales como dentro del territorio nacional.

95 mil viajeros locales saldrán por Tocumen

Justo por la temporada y desde el este viernes 30 de octubre al 10 de noviembre, el Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar alrededor de 95 mil pasajeros locales adicionales con motivo de las Fiestas Patrias.

Este flujo de viajeros se sumará al movimiento regular de la terminal, que en septiembre registró un promedio de 65,421 pasajeros diarios, incluidos viajeros en conexión y pasajeros con origen o destino en Panamá.

Copa prevé movilizar 90,390 pasajeros locales: 38,360 de salida entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, y 52,030 de llegada entre el 4 y el 10 de noviembre.

Afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía

Según la proyección de Copa Airlines, el sábado 31 de octubre será el día de mayor movimiento de salida, con 10,280 pasajeros.

Le seguirán el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con 9,910 cada día. Para el lunes 2 de noviembre se estiman 8,260 salidas.

En cuanto a las llegadas, el domingo 8 de noviembre registrará el mayor movimiento, con 8,900 pasajeros, seguido del jueves 5 de noviembre, con 8,860. Cerca del 68% de las llegadas proyectadas por Copa se concentrará en los turnos de la tarde.

95 mil pasajeros locales adicionales se proyecta que viajen durante la semana de Fiestas Patrias entre los días 30 de octubre al 10 de noviembre por Tocumen. 65 mil Tocumen proyecta que diariamente transitarán alrededor de 65,421 incluyendo pasajeros locales y en tránsito, que fue el movimiento de septiembre. 38 mil Copa Airlines proyecta que 38,360 viajeros saldrán de Panamá entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre e ingresarán al país 52,030 entre el 4 y 10 de noviembre.

Tocumen confirmó que los destinos más frecuentados por los viajeros en esta temporada son Miami y Orlando, en Estados Unidos; Cancún y Ciudad de México, en México; San José, en Costa Rica; Bogotá y Medellín, en Colombia; Lima, en Perú; y Punta Cana, en República Dominicana. Mientras que en el mercado nacional, David, en la provincia de Chiriquí, también figura entre los destinos previstos por los viajeros.

“Nos estamos preparando para recibir a quienes viajarán durante estos días y a quienes regresan al país. Sabemos que detrás de cada viaje hay planes de descanso, encuentros familiares y personas que esperan con ilusión”, expresó Joseé Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las aerolíneas recomiendan llegar con hasta 3 horas de anticipación al vuelo para realizar el chequeo de boleto y equipaje a tiempo.

Turismo interno: las agencias mantienen sus paquetes

En cuanto al turismo nacional, las agencias han procurado mantener sus paquetes turísticos pese a las afectaciones que se registraron en algunos destinos a raíz del terremoto.

Entre los destinos que continúan siendo opciones para el turismo interno Saldaña mencionó Boquete, en la provincia de Chiriquí, y Bocas del Toro, que no resultaron afectados por el evento sísmico.

Boquete es uno de los destinos en el interior del país. cortesía

Sostuvo que la continuidad de oferta en estos destinos permite mantener alternativas para quienes buscan experiencias de naturaleza, descanso y turismo dentro del país durante las celebraciones patrias.

“Hemos pedido apoyo para que la gente no cancele sus vacaciones en turismo interno, pero todavía la gente está un poquito preocupada, porque las infraestructuras no están 100% adecuadas para recibir el turista en algunas zonas”.

Vista de Isla Carenero en Bocas del Toro. Foto: Alexander Arosemena.

Para las agencias, el desafío está en conservar la oferta turística y orientar a los viajeros sobre las condiciones de cada lugar, de manera que puedan tomar decisiones informadas al momento de organizar sus desplazamientos.