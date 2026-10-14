Gasolina de 91 octanos baja y diésel sube desde este viernes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría Nacional de Energía divulgó los precios de los combustibles que regirán a partir de este viernes 16 de octubre, los cuales reflejan diferentes comportamientos.

La gasolina de 95 octanos mantendrá su precio por litro en $1.42, mientras que la gasolina de 91 octanos bajará 4 centavos por litro y costará $1.28.

Con respecto al diésel bajo en azufre registrará un incremento de un centavo y se venderá a $1.51 por litro.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. de este viernes 16 de octubre hasta las 5:59 a. m. del viernes 30 de octubre.

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