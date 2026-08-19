Gasolinas bajan y diésel sube desde este viernes 21 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir de este viernes 21 de agosto en Panamá.

De acuerdo con la entidad, las dos gasolinas registrarán una disminución en sus precios, mientras que el diésel bajo en azufre tendrá un ligero aumento.

La gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos, por lo que su precio quedará en $1.23 por litro.

Por su parte, la gasolina de 91 octanos disminuirá 3 centavos y se venderá en $1.16 por litro.

Mientras, el diésel bajo en azufre aumentará un centavo, para quedar en $1.35 por litro.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 4 de septiembre.

Cabe resaltar que los precios del combustible varían en todas las provincias. A continuación la tabla de precios a nivel nacional.