Gobierno contrata a 17 empresas por $90.5 millones para reconstruir viviendas; aquí el detalle

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los 52 contratos publicados en Panamá Compra contemplan obras en Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé. Cuatro empresas concentran el 56% del monto total de las contrataciones.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) registra contrataciones por $90.57 millones para la construcción de 3,080 viviendas destinadas a familias afectadas por el terremoto del 9 octubre de 2026, según una revisión de 52 expedientes publicados en el portal de contrataciones públicas Panamá Compra.

Los documentos, publicados entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, identifican a 17 empresas seleccionadas para desarrollar las obras en las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, mediante procedimientos de compras por emergencia ambiental.

Las contrataciones se sustentan en la Resolución de Gabinete No. 108 del 10 de octubre de 2026 y tienen como fuente presupuestaria el Fideicomiso de Administración No. 0040, según consta en los respectivos pliegos de cargos. Este fideicomiso está manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas y creado en el Banco Nacional de Panamá con $100 millones.

El análisis de los contratos, revela que cuatro empresas concentran $50.7 millones, equivalentes al 56% del monto total registrado, y tienen asignada la construcción de 1,752 viviendas, aproximadamente el 57% de las unidades contempladas.

$90.57 millones es el monto total de las contrataciones publicadas en Panamá Compra. 3,080 viviendas son las que se contemplan en total en los 52 contratos autorizados en Panamá Compra por el Miviot. 17 empresas están registradas en Panamá Compra en los contratos aprobados por el Miviot al 9 de noviembre para construir las viviendas afectadas por el sismo.

La empresa con mayor participación es Construcciones Los Peloteros, con siete contratos por $14.1 millones para levantar 486 viviendas.

Le sigue Grupo AIC, S.A., con seis contrataciones por $12.67 millones y 439 viviendas. En tercer lugar figura Dirección de Obra, S.A., con siete contratos por $12.35 millones para 420 viviendas.

La cuarta empresa es Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. (ASOCSA), con cinco contratos que suman $11.6 millones y comprenden la construcción de 407 viviendas.

Parte de la construcción de nuevas viviendas en La Colorada, distrito de Los Santos (La Villa de Los Santos), provincia de Los Santos. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Otras empresas con participación importante son DIEPSA y Servipro Panamá, cada una con cuatro contratos por $6 millones para construir 200 viviendas, respectivamente.

También aparecen J.D.G. Contratistas, Construcciones Arquitectónicas M&M (CAMSA), Servicios de Ingeniería Vacor, TRIDIAK, Excavaciones y Proyectos, entre otras.

A cada empresa se le han asignado por contrato un promedio de 50 unidades habitacionales.

Los Santos concentra la mayor cantidad de viviendas

La distribución territorial muestra que Los Santos es la provincia con la mayor cantidad de viviendas contempladas, con 1,285 unidades distribuidas en 23 contratos, por un monto de $38.07 millones. Esto tiene sentido, considerando que el epicentro del terremoto del 9 de octubre de 2026 se localizó frente a la costa de la provincia de Los Santos, en el Pacífico panameño, cerca de La Pitaloza, en el distrito de Tonosí.

Esta provincia concentra el 41.7% de las viviendas identificadas y aproximadamente el 42% de la inversión.

Las contrataciones incluyen obras en los distritos de Los Santos, Macaracas, Las Tablas, Tonosí y Guararé.

En segundo lugar aparece Veraguas, con 850 viviendas y 16 contratos por $25.25 millones, que contemplan intervenciones en distritos como Soná, Mariato, Santiago, Atalaya, Cañazas y Río de Jesús, además de un contrato que incluye La Mesa.

En Herrera se identificaron siete contratos para construir 506 viviendas, por $14.57 millones, con intervenciones previstas en Pesé, Chitré, Parita, Santa María y Los Pozos.

Por su parte, Coclé registra seis contrataciones por $12.68 millones, correspondientes a 439 viviendas distribuidas entre proyectos que incluyen Penonomé, Antón, La Pintada, Aguadulce, Natá y Olá.

Los pliegos permiten identificar las provincias y los distritos donde se ejecutarán los proyectos. Sin embargo, no incluyen un desglose completo de las viviendas por corregimiento, comunidad o beneficiario, lo que impide establecer la ubicación exacta de cada construcción.

¿Cuánto costarán las viviendas?

Otro elemento que revela la revisión es la existencia de dos costos unitarios de contratación y por tipo de vivienda.

Los primeros ocho expedientes, publicados el 30 de octubre, contemplan 932 viviendas a un costo de $28,037.38 por unidad, mientras que los otros 44 contratos, publicados el 6 de noviembre, comprenden 2,148 viviendas a razón de $30,000 cada una.

La diferencia es de $1,962.62 por vivienda, y los contratos no especifican ni el metraje ni los materiales que se usarán.

Miviot contempla 70 contratos en proceso

Aunque en Panamá Compra aparecen hasta este lunes 9 de noviembre 52 expedientes de contratos, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, informó que el Gobierno contempla 70 contratos en proceso de formalización para acelerar la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

“A cada contratista le estamos diciendo, tienes la obligación de contratar personal del local, subcontratar a las pequeñas empresas del local”, señaló Jované en TVN Noticias al señalar que se está otorgando 50 viviendas por contrato.

Jaime Antonio Jované Castillo, Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). LP/ Alexander Arosemena

Agregó que, si cada contratista incorpora al menos un subcontratista, podrían alcanzar 140 frentes de trabajo, lo que permitiría intervenir simultáneamente en distintas comunidades.

En cuanto a las inspecciones, Jované detalló que el Ministerio de Vivienda ha recibido más de 30,000 reportes de posibles afectaciones, de los cuales se han realizado entre 15,000 y 16,000 evaluaciones para determinar las condiciones de los inmuebles.

Vivienda en La Villa de Los Santos, afectada luego del terremoto del 9 de octubre. LP/ Alexander Arosemena

Explicó que las labores de reconstrucción ya comenzaron e incluyen demolición, remoción y disposición de escombros.

Además, anunció que un equipo técnico inició una segunda etapa de evaluaciones para identificar las viviendas que pueden repararse, con el apoyo de la Junta Técnica y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, a fin de garantizar que las intervenciones cumplan con criterios de sismorresistencia.

Sobre los avances en la construcción, el ministro indicó que en La Colorada hay más de 30 viviendas próximas a entregarse, de las cuales 20 están previstas para esta semana.

30,000 reportes de posibles viviendas afectadas ha recibido el Miviot en su web, tras el terremoto. 2,700 viviendas es la meta de construcción del Miviot para las familias afectadas por el terremoto. 20 viviendas se tienen previstas entregar esta semana en La Colorada.

El ministro advirtió que la reconstrucción no podrá realizarse indiscriminadamente en cualquier terreno. “Definitivamente no podemos reconstruir una vivienda sobre la falla”, afirmó, al explicar que se evalúa la reubicación de familias asentadas en zonas de fallas geológicas, inundaciones o deslizamientos.

“Queremos que las familias pasen Navidad con sus viviendas reconstruidas”, dijo el ministro posteriormente en Sertv noticias desde Los Santos.

Por su parte, el secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza, precisó que el Gobierno amplió de 1,300 a 2,700 las viviendas contempladas para reconstrucción, tras la instrucción presidencial de incorporar otras 1,400 unidades.