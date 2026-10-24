NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La respuesta al sismo nos ha demostrado la capacidad de los panameños para unir esfuerzos. Ahora tenemos el desafío de ayudar a las familias a recuperar sus hogares y reconstruir sus vidas.

Durante las últimas semanas, tras el sismo que afectó a distintas comunidades del país, hemos sido testigos de algo que merece ser reconocido: la extraordinaria solidaridad de los panameños cuando más se necesita.

Desde la Cámara Marítima de Panamá, junto a nuestras empresas agremiadas y en colaboración con otros gremios como ARPA, APEDE, UNCAP, COEL y CONEP, así como con la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), nos hemos sumado a los esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas.

La ayuda ha tomado muchas formas: alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal, carpas y toldas. Nuestras empresas agremiadas también han facilitado camiones, vehículos, combustible, espacios de almacenamiento y personal para hacer llegar estos insumos a quienes más los necesitan.

Estos esfuerzos se han coordinado a través del Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de la Presidencia, las juntas comunales y, en algunas ocasiones, mediante entregas directas a los hogares afectados.

La solidaridad también necesita logística

En nuestra visita más reciente, algo nos llenó especialmente de esperanza: ver cómo tantas personas, empresas, organizaciones y voluntarios se han movilizado para ayudar.

Resulta admirable el trabajo de los grupos de vehículos 4x4, que han puesto sus equipos, tiempo y recursos al servicio de las comunidades más apartadas, haciendo posible llegar hasta lugares de difícil acceso.

Es una muestra de cómo las capacidades de cada sector pueden complementarse para lograr un objetivo común. Mientras unos aportan los insumos, otros facilitan el transporte y muchos voluntarios hacen posible que la ayuda llegue hasta la última milla.

Panamá nos está demostrando que cuando unimos esfuerzos, somos capaces de superar grandes desafíos.

La siguiente etapa: ayudar a recuperar los hogares

La ayuda humanitaria sigue llegando y es fundamental que no se detenga. Muchas personas continúan necesitando alimentos, medicamentos y artículos esenciales.

Sin embargo, nuestras visitas también nos han permitido identificar una prioridad cada vez más apremiante: ayudar a quienes perdieron sus viviendas a recuperar un techo seguro donde vivir.

Las carpas, los toldos y los albergues cumplen una función indispensable durante una emergencia, pero no pueden convertirse en una solución permanente.

Detrás de cada vivienda afectada hay personas que desean recuperar su tranquilidad, padres que buscan brindar seguridad a sus hijos y comunidades que necesitan comenzar nuevamente.

Por eso reconocemos los esfuerzos del Estado, las fundaciones, los grupos comunitarios y las organizaciones privadas que ya se han sumado a la construcción y recuperación de viviendas.

En esa misma dirección, la Junta Directiva de la Cámara Marítima de Panamá ha decidido sumarse a la iniciativa de la Fundación TECHO, contribuyendo con la donación de dos de las 50 viviendas que contempla su campaña de construcción.

Queremos que esta contribución sea también una invitación para que más empresas agremiadas participen, ya sea financiando nuevas viviendas, aportando materiales o integrando equipos de voluntarios para las jornadas de construcción.

Invitamos a las empresas interesadas a comunicarse con la Cámara Marítima de Panamá para conocer cómo pueden sumarse a esta iniciativa y coordinar sus aportes con la Fundación TECHO.

Porque una donación puede resolver una necesidad inmediata, pero ayudar a una familia a recuperar su hogar puede cambiar su realidad durante muchos años.

Cada uno puede aportar desde donde está

Quienes dirigimos empresas del sector marítimo y logístico sabemos que no siempre podemos alejarnos de nuestras operaciones. Mantener el comercio en movimiento, generar empleos, cumplir con nuestros clientes y continuar aportando al desarrollo económico también es una forma de servir al país.

Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad con las comunidades que atraviesan momentos difíciles.

Algunos podrán aportar recursos; otros, transporte, combustible, equipos o almacenamiento. Y quienes tengan la posibilidad podrán dedicar un fin de semana a entregar insumos o participar en la construcción de una vivienda.

No todos podemos estar físicamente en las zonas afectadas, pero todos podemos encontrar una manera de ayudar. Cada contribución cuenta.

Que la solidaridad no termine cuando pase la emergencia

Las emergencias tienen una particularidad: durante los primeros días movilizan una enorme cantidad de atención y recursos. Sin embargo, la recuperación de una comunidad puede tomar meses e incluso años.

El verdadero desafío comienza cuando disminuye la atención pública, pero las dificultades de quienes resultaron afectados continúan.

Desde la Cámara Marítima de Panamá queremos seguir promoviendo la colaboración entre el sector privado, las universidades, las fundaciones, las comunidades y las instituciones del Estado.

No se trata de protagonismo ni de quién entrega más donaciones. Se trata de identificar dónde hace falta ayuda, evitar duplicar esfuerzos y lograr que nuestros aportes tengan el mayor impacto posible.

Panamá ha demostrado que tiene una enorme capacidad de solidaridad. Ahora debemos convertir esa solidaridad en un compromiso que perdure más allá de la emergencia.

Que donde hoy hay una carpa, mañana pueda haber una vivienda segura. Que donde hoy existe incertidumbre, vuelva a existir tranquilidad.

Porque reconstruir una vivienda es mucho más que levantar paredes y colocar un techo. Es ayudar a una familia a recuperar su seguridad, su dignidad y la esperanza de comenzar de nuevo.