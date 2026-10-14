Guillermo Ponce asumirá como gerente general interino de Más Móvil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) anunció este miércoles 14 de octubre la designación de Guillermo Ponce como presidente ejecutivo y gerente general interino, en reemplazo de Rocío Lorenzo, quien dejará la compañía para asumir la presidencia ejecutiva de Telenet, empresa de Liberty Global en Bélgica.

Lorenzo continuará vinculada a Cable & Wireless Panamá como integrante de la junta directiva, informó la compañía en un comunicado.

Lorenzo continuará vinculada a Cable & Wireless Panamá como directora de su junta directiva. Foto/Cortesía

Ponce forma parte actualmente de la junta directiva de la empresa y cuenta con experiencia en crecimiento comercial, mejora de procesos y gestión de costos. También ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la compañía y tiene conocimiento del mercado panameño y de sus operaciones.

Balan Nair, presidente ejecutivo y CEO de Liberty Latin America, agradeció a Lorenzo por sus contribuciones y destacó que durante su gestión consolidó un equipo y estableció bases para la continuidad de la estrategia de la empresa en Panamá.

Por su parte, Ponce manifestó que su prioridad será dar continuidad a los avances alcanzados, trabajar con los equipos de la compañía y mantener la ejecución de la estrategia empresarial, con énfasis en los servicios y la experiencia de los clientes.