Heineken recorta más de 3,000 empleos a nivel global: ¿qué pasa con Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cervecera globalmente reportó ingresos por 17,559 millones de euros, equivalente a $20,255 millones, en el primer semestre de 2026. En Panamá, el volumen de ventas aumentó entre 4% y 6% y se mantiene la planilla de personal.

La industria cervecera mundial se reacomoda a las tendencias internacionales, transformación digital, cambios en los hábitos de consumo.

Es el caso de Heineken, la compañía con sede en Ámsterdam, Holanda que enfrenta un menor consumo de cerveza en mercados clave como Estados Unidos y México, presión sobre los costos, volatilidad cambiaria y mayores gastos financieros tras sus adquisiciones en algunas regiones incluyendo Costa Rica.

La empresa busca compensar estos factores mediante recortes de estructura, simplificación operativa y una meta de ahorros brutos de entre 400 millones y 500 millones de euros, equivalentes a entre $461 millones y $577 millones según el reporte de los resultados financieros del primer semestre del año.

Una de las decisiones se centra en la reducción de la planilla de empleados. La compañía anunció que redujo su plantilla global en aproximadamente 3,000 puestos equivalentes a tiempo completo durante el primer semestre, y alega que esta decisión les permitió avanzar de manera significativa en los cambios organizacionales previstos.

Los cambios no impactaron la planilla en Panamá, según indicaron voceros de la empresa. En el mercado panameño registraron un crecimiento en las ventas de entre 4% y 6%, al igual que en mercados como Ecuador y Perú, según el reporte financiero.

Planta de Heineken. Cortesía

Este desempeño coloca a Panamá entre los mercados latinoamericanos que crecieron durante el semestre, pese a la contracción regional y al proceso global de reorganización de la compañía.

Consolida operación en Panamá

Los resultados también incluyen los efectos de la adquisición de los negocios de bebidas y comercio minorista de Florida Ice and Farm Company, operación completada el 30 de enero de 2026.

La transacción incluyó la compra del 25% restante de Cervecería Panamá, con lo que Heineken elevó su participación de control de 75% a 100%.

La compañía pagó 85 millones de euros, equivalentes a aproximadamente $98 millones, por la participación que todavía no poseía.

Heineken elevó su participación en Cervecería Panamá de 75% a 100% tras adquirir el 25% restante por 85 millones de euros, equivalentes a unos US$98 millones. Archivo

Heineken también resaltó la integración de su operación en Costa Rica, adquirida como parte de la misma transacción con FIFCO.

La empresa señaló que la integración avanzó por delante de lo previsto. Las marcas Imperial y Pilsen mantuvieron su liderazgo, mientras Heineken y Sol ganaron impulso en el segmento prémium.

Desde su incorporación a finales de enero, Heineken Costa Rica generó ingresos por 492 millones de euros, equivalente a $568 millones.. Sin embargo, aportó una pérdida de 6 millones de euros, $6.9 millones, durante el periodo, debido a ajustes extraordinarios relacionados con la adquisición.

La cervecera destacó que el negocio costarricense mostró un sólido crecimiento de la utilidad operativa y del flujo de caja, mientras que la captura de sinergias avanzó por encima de las estimaciones iniciales.

Resultados financieros

Heineken reportó a nivel global ingresos por 17,559 millones de euros, equivalentes a unos $20,255 millones, durante el primer semestre de 2026, un aumento de 3.8% frente al año anterior.

Los ingresos netos alcanzaron 14,841 millones de euros, cerca de $17,120 millones, mientras que, en términos orgánicos y ajustados, crecieron 2.7%, hasta 14,834 millones de euros, unos $17,112 millones. Los ingresos netos por hectolitro aumentaron 2.3%.

La utilidad operativa reportada se elevó 48.4%, de 1,433 millones de euros, es decir, unos $1,653 millones a 2,126 millones de euros, aproximadamente $2,452 millones.

En América, los ingresos netos fueron de 5,199 millones de euros, equivalentes a unos $5,998 millones, y la utilidad operativa regional aumentó 2.2%, hasta alcanzar los 850 millones de euros, cerca de $981 millones.

Aunque el volumen regional cayó 3.4%, como resalta el informe, los mercados de Panamá, Ecuador y Perú registraron crecimiento y la operación se consolida.

Harold van den Broek, director financiero de Heineken. Cortesía

Harold van den Broek, director financiero de Heineken y miembro de su Consejo Ejecutivo, afirmó que la compañía ha dado pasos importantes para elevar la productividad y desarrollar capacidades preparadas para el futuro, aunque mantendrá una postura prudente ante la incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

Rafa Oliveira asumirá como Director Ejecutivo o CEO el 1 de octubre de este año.

El ejecutivo también confirmó que Rafa Oliveira asumirá como nuevo director ejecutivo de Heineken el 1 de octubre de 2026, en momentos en que la cervecera acelera la ejecución de su estrategia EverGreen 2030.