NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ratificó el nombramiento de Hugo Wood como vicepresidente de Asuntos Corporativos, cargo que ocupa desde el 9 de noviembre de 2026.

Wood tendrá bajo su responsabilidad las funciones administrativas del Despacho del Administrador, las relaciones con otras instituciones del Estado, los programas de ética y conducta, responsabilidad social empresarial y administración de tierras, así como las áreas de protocolo, gestión de archivos y mejora de procesos del negocio.

También estará a cargo de la gestión del portafolio de proyectos y del seguimiento corporativo de la inteligencia de negocio, el desempeño institucional y del capital humano, el análisis de datos y la estrategia de precios.

Wood es abogado, graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma). Cuenta con una maestría en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Tulane, una maestría en Asuntos Globales del Schwarzman College de la Universidad de Tsinghua, en China, y una maestría en Políticas Públicas de la London School of Economics, en Reino Unido.

En el sector público, entre 2014 y 2018 se desempeñó como asesor de políticas públicas y jefe de discursos de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante ese periodo también actuó como enlace con organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el sector privado, fue director asociado de Políticas Públicas para Centroamérica y el Caribe en MSD (Merck). Desde 2021 se desempeñó en Johnson & Johnson como jefe de Asuntos Corporativos y Políticas Públicas para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, con responsabilidades regionales en más de 20 mercados.

Además, desde 2020 ejerce como profesor asociado de la Usma.