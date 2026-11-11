La junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ratificó el nombramiento de Hugo Wood como vicepresidente de Asuntos Corporativos, cargo que ocupa desde el 9 de noviembre de 2026.
Wood tendrá bajo su responsabilidad las funciones administrativas del Despacho del Administrador, las relaciones con otras instituciones del Estado, los programas de ética y conducta, responsabilidad social empresarial y administración de tierras, así como las áreas de protocolo, gestión de archivos y mejora de procesos del negocio.
También estará a cargo de la gestión del portafolio de proyectos y del seguimiento corporativo de la inteligencia de negocio, el desempeño institucional y del capital humano, el análisis de datos y la estrategia de precios.
Wood es abogado, graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma). Cuenta con una maestría en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Tulane, una maestría en Asuntos Globales del Schwarzman College de la Universidad de Tsinghua, en China, y una maestría en Políticas Públicas de la London School of Economics, en Reino Unido.
En el sector público, entre 2014 y 2018 se desempeñó como asesor de políticas públicas y jefe de discursos de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante ese periodo también actuó como enlace con organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el sector privado, fue director asociado de Políticas Públicas para Centroamérica y el Caribe en MSD (Merck). Desde 2021 se desempeñó en Johnson & Johnson como jefe de Asuntos Corporativos y Políticas Públicas para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, con responsabilidades regionales en más de 20 mercados.
Además, desde 2020 ejerce como profesor asociado de la Usma.