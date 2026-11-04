NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La comunidad iberoamericana lanzó este martes la primera ‘Alianza por la Inteligencia Artificial’ para aprovechar las oportunidades de esta tecnología, promover una IA responsable, segura y centrada en las personas y para reforzar la soberanía digital, cultural y lingüística de la región.

Lo hizo durante la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que reunió en Madrid a los ministros del ramo en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana que arranca mañana.

Durante la reunión los ministros aprobaron la ‘Declaración de Madrid’, que fija el compromiso de la comunidad iberoamericana de impulsar una inteligencia artificial (IA) ética y confiable, de promover el intercambio seguro de datos y la soberanía tecnológica, y de salvaguardar la diversidad cultural y lingüística.

Así, y frente a los modelos de inteligencia artificial entrenados mayoritariamente en inglés, los países iberoamericanos subrayaron en Madrid y constataron en la ‘declaración’, la necesidad de garantizar que los sistemas tecnológicos reconozcan adecuadamente el español, el portugués y las lenguas indígenas.

El lanzamiento de la Alianza y la ‘Declaración de Madrid" fueron acordados por un amplio consenso durante a Reunión Ministerial, pero no por unanimidad, después de que se “disociaran” de los acuerdos dos de los veintidós países que conforman la comunidad iberoamericana: Argentina y Paraguay

La Alianza prevé que los países que se adhieran voluntariamente hagan una aportación económica o en especie y estará estructurada en torno a tres componentes operativos: un espacio iberoamericano de datos e interoperabilidad; una línea de colaboración técnica en modelos de lenguaje y sistemas de IA en lenguas propias de Iberoamérica; y una línea de cooperación en capacidades de cómputo para casos concretos de uso y aplicaciones de alto rendimiento.

Los países valoraron en ese sentido y como un activo de la nueva Alianza -que deberá ser ratificada en la XXX Cumbre Iberoamericana antes de abrirse un periodo de adhesión voluntaria- las iniciativas previas que ya se pusieron en marcha con modelos de lenguaje y servicios de IA en distintos idiomas, como ALIA (en español), AMALIA (en portugués), Latam GPT (en Chile) o SoberanIA (en Brasil).

La ‘Declaración de Madrid’ confirma cómo la IA está transformando las sociedades y las oportunidades que ofrece para la innovación, la productividad, la educación, la salud, la ciencia, la modernización de los servicios públicos o el desarrollo económico y el bienestar colectivo.

Pero pone también de relieve los desafíos que plantea en materia de derechos, inclusión, protección de los datos, seguridad, privacidad, transparencia, sostenibilidad y brechas digitales, e incide por ello en poner las tecnologías al servicio de las personas y de asegurar que respetan los derechos humanos y las libertades.

La comunidad iberoamericana corroboró asimismo los diferentes niveles de madurez digital y de capacidad institucional que tienen los países de la región, y la importancia por lo tanto de que la cooperación sea “gradual, voluntaria y flexible”, para respetar la soberanía de cada país, sus marcos jurídicos y sus prioridades nacionales.

La ‘Declaración de Madrid’ que aprobaron los ministros establece una lista de trece prioridades para impulsar un desarrollo “seguro, ético y responsable” de la IA para promover entornos digitales seguros y adecuados a la edad, para garantizar la seguridad desde el diseño, y para evitar la discriminación en el acceso a las tecnologías.

Incluye además el compromiso de los países para prevenir el fraude, la suplantación de identidad, la explotación y los usos maliciosos o engañosos de la IA.

Por una IA humanista, ética, sostenible y respetuosa

El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se refirió a las dos iniciativas (Declaración de Madrid y la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial) como dos “artefactos políticos” que van a ayudar a los países de la región a converger en torno a una IA “soberana, ética y confiable”.

Óscar López, quien compareció en rueda de presa junto al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, valoró la importancia de los acuerdos adoptados para impulsar una IA “humanista, ética, sostenible y respetuosa con los derechos humanos”, y el interés de que la región no se quede al margen de una revolución que va a movilizar inversiones millonarias durante los próximos años.

El ministro defendió la importancia de la regulación “a la europea” en el ámbito de la IA para que no se repitan los errores que se han cometido con las redes sociales y de fijar estándares “mínimos”, y celebró la “hoja de ruta” que se fijó hoy en Madrid.

Andrés Allamand coincidió en la importancia de los acuerdos adoptados en la reunión ministerial, recordó que el 92 por ciento de los sistemas de IA “piensan en inglés”, y aseguró que esta tecnología puede llegar a ser “la amenaza más fuerte que ha tenido el español, quizás desde siempre”.

Defendió, frente a quienes no quieren ningún tipo de regulación y quienes abogan por la “ultraprotección y control”, una ‘tercera vía’ como la que está impulsando la comunidad iberoamericana, manteniendo siempre en el centro a las personas y sin poner freno a la innovación.

La Alianza Iberoamericana por la IA prevé aportaciones anuales de entre 60,000 y 500,000 euros para los países que se adhieran voluntariamente, y el Gobierno español inició ya los trámites para hacer una primera aportación de dos millones de euros a través de la Secretaría General Iberoamericana.