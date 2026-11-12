IMA recibirá $21.6 millones para comprar 500,000 jamones picnic y otros productos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete aprobó este 11 de noviembre de 2026 créditos adicionales por un total de $81 millones para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), destinados a financiar programas del sector agropecuario, otorgar préstamos a pequeños productores y abastecer las Naviferias.

Las aprobaciones quedaron establecidas en los proyectos de resolución 150-26, 151-26 y 152-26, correspondientes a modificaciones al presupuesto general del Estado de 2026.

El mayor monto −por $51.3 millones− fue asignado al MIDA para cumplir compromisos asumidos con el Banco Nacional de Panamá durante la administración anterior, informó la Presidencia de la República. Según el comunicado, estos recursos reforzarán el presupuesto de inversiones de la entidad, específicamente el Programa de Competitividad Agropecuaria y su fideicomiso, así como el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Granos y Otros Rubros Agrícolas.

Roberto Linares Tribaldos, titular de Desarrollo Agropecuario. Cortesía/Presidencia de la República

Por su parte, el BDA recibirá un crédito adicional de $8 millones para financiar más de 325 créditos agropecuarios dirigidos a micro y pequeños productores rurales en distintas regiones del país. La entidad destinará estos recursos a respaldar la producción agropecuaria y atender los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Consejo de Gabinete aprueba créditos adicionales al MIDA, el BDA y el IMA. Cortesía

En tanto, el IMA contará con $21.6 millones para financiar la compra de 500,000 unidades de jamón picnic, además de roscas, latas de guandú, azúcar, sal, piña en rodajas y otros productos que formarán parte de la oferta de las Naviferias.

El presupuesto también contempla recursos para la adquisición de sacos y la contratación de servicios de transporte necesarios para la distribución de los productos.