NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá ocupa el puesto 11 en el índice de inteligencia artificial en América Latina: talento e investigación frenan su avance según el informe presentado por la Cepal.

La Inteligencia Artificial (IA) dio un salto importante en el mundo en el último año con nuevas plataformas y tecnologías aplicadas que generan contenido, simplifican procesos, automatizan tareas y analizan datos, entre otras funcionalidades.

América Latina registró avances en materia de conectividad, políticas públicas y formación, pero persisten las limitaciones para transformar la inteligencia artificial (IA) en innovación, productividad y crecimiento económico.

Los desafíos y avances fueron publicados en cuarta edición de 2026 del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) que se realiza desde el año 2023 y es elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile.

“Para América Latina y el Caribe, la cuestión no es solamente cómo acceder a estas tecnologías, sino cómo utilizarlas estratégicamente para abordar nuestros principales desafíos de desarrollo”

El secretario general de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que una incorporación pasiva de la IA, no solo puede profundizar dependencias, sino incluso ampliar las brechas y desigualdades existentes en la región.

Las cinco brechas que enfrenta la región:

1 Capacidad tecnológica concentrada. Brasil reúne el 87.7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y el 92% de la capacidad de procesamiento regional consideradas en el estudio. 2 Estrategias sin suficiente financiamiento. Aunque el 85% de los países tiene una estrategia de IA vigente o en elaboración, solo Brasil y Colombia cuentan con presupuestos nacionales. 3 Dificultades en la adopción empresarial. El uso de IA todavía no está suficientemente integrado en los procesos productivos, especialmente en las empresas de menor tamaño. 4 Brechas en investigación y formación avanzada. El 65% de los países cuenta con centros de investigación especializados. Todos tienen programas de posgrado, pero persisten diferencias en las capacidades científicas y el desarrollo de talento especializado. 5 Conectividad que no se traduce automáticamente en innovación. La región ha mejorado su acceso digital, pero disponer de internet no equivale a contar con la infraestructura, los conocimientos y las instituciones necesarios para desarrollar IA.

¿Cómo está Panamá y cuáles son los retos?

Panamá conserva el puesto 11 que tenía en 2025 y permanece en la categoría de países adoptantes de la IA.

La puntuación pasó de 38,95 a 39,3. El rezago más marcado se encuentra en gobernanza, con 11,4 puntos por debajo del promedio regional. Le sigue investigación, desarrollo y adopción, con una diferencia de 6,1 puntos.

Esto significa que Panamá dispone de ciertas condiciones para aprovechar la inteligencia artificial, pero todavía no alcanza un desarrollo equilibrado de su ecosistema.

11° puesto de Panamá entre los 20 países evaluados. 20.3% de la población de 15 a 64 años utiliza activamente IA generativa. 22.6 puntos de calificación de Panamá en capital humano, que mide la capacidad para formar y contar con profesionales especializados en inteligencia artificial.

Fortalezas de Panamá

El país registra indicadores favorables de infraestructura digital. La velocidad promedio de banda ancha fija alcanza los 197 Mbps, la quinta más alta de la región. También ocupa el segundo lugar regional en centros de datos certificados por millón de habitantes, con 2,41.

En materia de regulación, destaca su marco de protección de datos personales, una base importante para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

Los principales retos de Panamá:

1 Formación de especialistas: Panamá obtiene 22,6 puntos en talento humano, ocupa el puesto 16 en formación profesional en IA y no registra programas de doctorado especializados. 2 Investigación: el índice identifica un solo centro de investigación dedicado a IA. Panamá alcanza 23,4 puntos en investigación, frente a un promedio regional de 36,2. 3 Uso empresarial: el país se ubica en el puesto 11 en adopción de IA por parte de las empresas y en el último lugar en sofisticación productiva. 4 Capacidad de procesamiento: la infraestructura de centros de datos no equivale necesariamente a disponer de suficiente capacidad de cómputo especializada para IA. 5 Implementación de políticas: la gobernanza sigue siendo una de las mayores debilidades, especialmente en la ejecución y coordinación institucional.

¿Quiénes lideran el índice de IA?

Chile, Brasil y Uruguay lideran el desarrollo de la inteligencia artificial en América Latina, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile.

Con puntuaciones de 71.4, 68.4 y 67.0 sobre 100, respectivamente, son los únicos tres países clasificados como pioneros, debido a sus mayores capacidades en infraestructura tecnológica, formación de talento, investigación, adopción de inteligencia artificial y gobernanza.

En un segundo grupo se encuentran Colombia (56.8 puntos), Costa Rica (56.0) y Argentina (55.6), que muestran avances importantes, aunque todavía enfrentan desafíos para consolidar sus capacidades.

Puede descargar el informe en este enlace:

El informe evidencia una marcada brecha regional, pues solo tres de los 20 países evaluados superan los 60 puntos, mientras que Panamá ocupa la posición 11, con 39.3 puntos, por debajo del promedio latinoamericano de 44.5.